ميسي يتجاوز رصيد رونالدو التهديفي من دون ركلات الجزاء

أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إنجازا مهما لسِجّله التهديفي بعد تألقه ضد نيويورك ريد بولز في الدوري الأميركي، ليتفوق على منافسه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وسجّل ميسي، أمس الأحد، هدفين وصنع ثالثا في المباراة التي فاز فيها إنتر ميامي على ريد بولز بنتيجة 5-1 وجرت على ملعب ريد بول أرينا ضمن الدوري الأميركي للمحترفين، حيث قدم تمريرة حاسمة للهدف الأول وأحرز الهدفين الرابع والخامس.

ورفع أفضل لاعب في العالم 8 مرات رصيده من الأهداف إلى 764 هدفا من اللعب المفتوح -دون احتساب ركلات الجزاء- متفوقا بفارق هدف وحيد على رونالدو الذي سجل خلال مسيرته 763 هدفا من دون ضربات الجزاء.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى أن سجل هذا العدد من الأهداف في 1113 مباراة، بينما جاءت أهداف رونالدو في 1281 مباراة، بمعنى أن الفارق بينهما 168 وهذه “إحصائية أعمق تبرز مدة تميّز النجم الأرجنتيني وكفاءته وثبات أدائه رغم أن الفارق بينهما هدف واحد”.

وعلّقت “لم تنته المنافسة بينهما بعد، فرونالدو لا يزال يسجل بانتظام مع النصر السعودي وسيكون حريصا على استعادة تفوقه مع عودة فريقه إلى المنافسات في الموسم الجديد”.

وأضافت “مع ذلك، فإن هذا عدد الأهداف المسجلة من اللعب المفتوح أو دون ركلات جزاء يُضيف فصلا جديدا إلى منافستهما الأسطورية التي ما زالت مشتعلة رغم تقدمهما في السن”.

ولم يكتفِ ميسي بقيادة فريقه إلى استعادة نغمة الفوز في الدوري الأميركي بعد الخسارة 0-3 أمام سينسيناتي بالجولة الماضية، بل سرق الأضواء بالكامل أمام ريد بولز.

وسجّل ميسي حتى الآن 6 ثنائيات في آخر 7 مباريات لإنتر ميامي بالدوري الأميركي.

وتاليا المباريات السبع الأخيرة لإنتر ميامي التي سجّل ميسي هدفين في 6 منها:

إنتر ميامي 4-2 مونتريال إمباكت.

إنتر ميامي 5-1 كولومبوس كرو.

مونتريال إمباكت 1-4 إنتر ميامي.

نيو إنغلاند ريفولوشن 1-2 إنتر ميامي.

إنتر ميامي 2-1 ناشفيل

سينسيناتي 3-0 إنتر ميامي (لم يسجّل).

نيويورك ريد بولز 1-5 إنتر ميامي.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الأميركي برصيد 18 هدفا بالتساوي مع الإنجليزي سام سوريدج لاعب ناشفيل.

ويحتل إنتر ميامي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأميركي برصيد 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن سينسيناتي المتصدر، علما بأن زملاء ميسي لعبوا 3 مباريات أقل بسبب انشغالهم في منافسات كأس العالم للأندية.

ويستضيف إنتر ميامي نظيره سيسيناتي السبت المقبل على ملعب تشيس ستاديوم في قمة الجولة 25 من الدوري الأميركي، وهي فرصة أمام ميسي وزملائه لرد اعتبارهم من الخسارة الثقيلة قبل أيام وتقليص فارق النقاط أيضا.

الجزيرة