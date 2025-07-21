الامارات | ميسي يعود للتألق مع إنتر ميامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى عاداته بتسجيله ثنائية جديدة، أعاد بها فريقه إنتر ميامي إلى سكة الانتصارات، بفوزه على ضيفه نيويورك ريد بولز 5-1، في ملعب سبورتس إليستريتد ضمن الدوري الأميركي. وكان ميسي أنهى في الخسارة أمام سينسيناتي صفر-3، الأربعاء الماضي، سلسلة من خمس مباريات سجل خلالها هدفين، وهي كانت الأولى لفريقه بعد العودة لخوض مباريات الدوري، إثر التوقف بسبب مشاركته في مونديال الأندية، وقدّم ميسي أداءً رائعاً ليقود الفريق إلى فوز ساحق، سمح له بالتقدم إلى المركز الخامس في المنطقة الشرقية برصيد 41 نقطة من 21 مباراة، متأخراً بفارق سبع نقاط عن سينسيناتي المتصدر من 24 مباراة.