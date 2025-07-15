وفاة الممثل الهندي موهانراج مصمم مشاهد الأكشن أثناء تصوير مشهد ‏خطير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 10:20 مساءً - لقي الممثل الهندي ومنسق مشاهد الأكشن موهانراج -S Mohanraj المعروف في الوسط الفني بلقب بـ "SM Raju"، حتفه يوم الأحد الماضي 13 يوليو، أثناء تصويره لمشهد محفوف بالمخاطر في فيلم المخرج با رانجيث "Vettuvam".

تفاصيل حادث وفاة الهندي موهانراج



وقع الحادث صباح يوم 13 يوليو في منطقة فيزهونثامافادي التابعة لمركز كيلايور في ناجاباتينام بالهند. وأثناء تصوير مشهد انطلاق سيارة دفع رباعي في الصحراء، انحرفت السيارة وفقد راجو توازنه وأصيب بجروح عميقة في الصدر، وتم نقله فوريًا إلى مستشفى Nagapattinam Medical College حيث أعلن عن وفاته عند وصوله .

وفي البداية أعلنت شرطة كيلايور بأن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ثم أعادوا تصنيفها بأنها وفاة ناجمة عن الإهمال، وتعريض حياة البشر للخطر، والتسبب المميت بالإهمال. وورد اسم المخرج Pa Ranjith، ومصمم الحركات Vinoth، ومدير الإنتاج Rajkamal، وصاحب السيارة Prabhakaran ضمن المتهمين.

ردود فعل من المجتمع السينمائي الهندي

لم تقتصر ردود الفعل على الجانب القانوني فقط، بل امتدّ الدعم العاطفي والمالي لعائلة راجو، حيث عبّر نجم السينما الهندية فيشال Vishal عن مواساته قائلاً إنه "من الصعب استيعاب هذا الخبر"، ووعد بأن يقدم الدعم المستمر لأسرته.



ويذكر أن الممثل الهندي الراحل موهانراج لم يكن يؤدي دور تمثيلي بالفيلم، بل كان مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ اللقطات الخطرة، خاصة مشهد انزلاق سيارة فوق منحدر باستخدام سيارة دفع رباعي.ودائمًا ما يشيد زملاؤه بشجاعته وتفانيه في أداء عمله.



