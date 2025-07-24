شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة فى ذكرى وفاة محمد خان: أفلامك الرائعة ستعيش دوما فى وجدان الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أحيا المخرج الكبير خيري يشارة الذكرى التاسعة لوفاة صديقه المخرج الراحل محمد خان، الذي تحل ذكرى وفاته بعد عدة أيام، حيث توفى يوم 26 يوليو من العام 2016، مؤكدا أنهما عاشا سويا أجمل الأوقات وأحلى الذكريات، مشيرا إلى أن أفلامه ستعيش دائما في الوجدان.

وقال بشارة، عبر حسابه على إنستجرام: "صديقي وأخي العزيز الحبيب.. عشنا معاً أجمل الأوقات وأحلى الذكريات، أفلامك الرائعة سوف تعيش دوماً في وجدان هذا الوطن، فلتنعم محمد خان في جنات الخلد".



خان وبشارة

المخرج محمد خان، هو أحد أهم مخرجي السينما المصرية، فقدم أفلامًا مميزة كان لها علامة مميزة في مشوار أبطاله، ورغم قلة أعماله إلا أنه أستطاع أن يكون له أثر كبير بأعماله، ويعتبر المخرج محمد خان من أكثر المخرجين الذى اهتم بالمرأة حتى أنه قدم عددًا من الأفلام كانت بطلتها المرأة فكان يظهر المرأة في كل أشكالها مثل المرأة الضعيفة والمرأة الرومانسية والمرأة القوية وغيرها.

ويعدّ خان أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضي وقد انحسر نشاطه السينمائي خلال السنوات الأخيرة وشارك في كتابة 12 قصة من 21 فيلماً قام بإخراجها.





وكانت أولى تجاربه اخراج فيلم ضربة شمس، ومن الأفلام المعروفة و لها بصمة في تاريخ السينما المصرية "موعد على العشاء" لسعاد حسنى وحسين فهمى وأحمد ذكى، فيلم "خرج ولم يعد" لفريد شوقي ويحيى الفخراني وليلى علوي .

ومن الأفلام أيضا التي حققت نجاحا مبهرا وانضمت لقائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، فيلم "أحلام هند وكاميليا" لأحمد زكى ونجلاء فتحي وعايدة رياض، فيلم "أيام السادات" و"مستر كاراتيه" لأحمد زكى، "بنات وسط البلد" لمنة شلبي وهند صبري، "شقة مصر الجديدة" لغادة عادل وفيلم "فتاة المصنع" لياسمين رئيس.

وكانت آخر أعمال محمد خان هي فيلم قبل زحمة الصيف لماجد الكدواني وهنا شيحا، وغيرها من الأفلام الرائعة التي كانت تهتم بقضية المرأة ودورها في المجتمع والشارع المصري.