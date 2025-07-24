شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال عن أغنيته أنا والقمر: مختلفة جدا لأنها الأولى بعد ما ليلى بقت فى حياتى رسمى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان والمنتج هشام جمال عن سعادته بأول تعاون فني يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي في أغنية "أنا والقمر"، التي لحنها شارك في بطولة كليب الأغنية برفقة زوجته الفنانة الصاعدة ليلى أحمد زاهر، كما أعرب عن سعادته أيضا بتلحين هذه الأغنية لأنها الأولى بعد زواجه.

وقال جمال: "أغنية أنا والقمر أغنية مختلفة جدا بالنسبة ليا لأنها أول أغنية ألحنها بعد ما القمر ليلى أحمد زاهر بقت في حياتي بشكل رسمي"، موضحا: "ولأني بعد ما سمعتهالها قالتلي بكل وضوح إن دي أحلى أغنية عملتها في حياتي في رأيها، يارب الأغنية تعجبكم كمان وان شاء الله نعمل أغاني أحلى قريب".

وتابع جمال: "شكرا لأخويا الفنان العظيم حسين الجسمي على حماسه تجاه الأغنية وإصراره لآخر لحظة إنها تطلع بأفضل شكل وإنه كمان السبب اني اشتغل بحرية عشان نطلع حاجة مختلفة، وشكرا لأخواتي الفنانين الكبار، الشاعر أمير طعيمه والموزع مادي، على عمل أنا فخور اننا عملناه سوا".

أغنية "أنا والقمر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان ورؤية فنية هشام جمال، توزيع مادي، مكس وماستر جاسم محمد، وهي من ضمن أغاني ألبوم حسين الجسمي الجديد "في وقت قياسي" الذي طرحه مؤخرا، ويعد هو أول ألبوم كامل له منذ 15 عامًا، وذلك بعد غيابه عن الألبومات الكاملة منذ 2010.

وحرص الجسمي على تقديم الشكر لهشام وليلى، قائلا: "كل الشكر والتقدير للفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر على حضورهما الجميل الذي أضفى لمسة راقية وإحساساً مميزاً على الكليب".







