"تيجوا نفرفش" تجمع حميد الشاعر بسارة سعيد وهيثم نبيل وزووم

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم حميد الشاعرى التحضير لإطلاق ثانى أغانى ألبومه الجديد، والتى تحمل عنوان "تيجوا نفرفش"، وهى من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع زووم.

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فى إطار خطة ترويجية لألبومه المرتقب.

وحقق الكابو حميد الشاعرى نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "ده بجد"، والتى دخلت فى قائمة تريند موقع يوتيوب فى مصر خلال 48 ساعة فقط من طرحها، محققة نسب مشاهدة وتفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعى.

وتُعد الأغنية بداية جديدة لتعاون حميد الشاعرى مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بعد فترة من الغياب، حيث حملت عودة قوية وحنينًا واضحًا إلى أجواء أغانى التسعينيات، التى طالما اشتهر بها الكابو، لكن بروح معاصرة وجودة إنتاجية عالية.

"ده بجد" من كلمات الشاعر السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى حميد الشاعرى بنفسه مهمة الإشراف الفنى والميكس والماستر، لتخرج الأغنية بروح متكاملة تعكس بصمته الفنية الفريدة.