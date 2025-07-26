شكرا لقرائتكم خبر عن بدموع الفرح.. لطيفة تحتفى بعيد الجمهورية وتتألق على مسرح قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة التونسية لطيفة حفلًا ضخمًا على مسرح قرطاج بمناسبة عيد الجمهورية، وسط حضور جماهيري حاشد وطاقات حماسية ملأت الأجواء بالغناء والرقص والبهجة.

وبأجواء احتفالية امتزجت فيها الموسيقى بالعاطفة الوطنية، قدمت لطيفة باقة متنوعة من أغانيها التي تنقلت بسلاسة بين الكلاسيكيات الخالدة والجديد العصري، لتأسر القلوب وتُلهب المسرح.

وغنّت لطيفة خلال الحفل، "أهيم بتونس الخضراء"، "ياللي مروح"، "ونحبك"، كما قدمت من أغانيها القديمة "بحب بغرامك"، "لما يجيبوا سيرتك"، "أحلى حاجة فيا"، كما قدّمت عددًا من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، منها "سوري"، "قلبي ارتاح"، "هوا هوا"، والتي ردّدها الجمهور بحماس وكأنها صدرت منذ سنوات.

وتخللت الحفل لوحات استعراضية راقصة شاركت فيها لطيفة على المسرح مع فرقتها الموسيقية، وسط تفاعل من الجمهور الذي لم يتوقف عن التصفيق والهتاف والتصوير، في مشهد عبّر عن علاقة حب ممتدة بين لطيفة وجمهورها التونسي.

وكانت لطيفة في قمة تألقها وسعادتها، وعبّرت عن امتنانها الكبير بهذا الاستقبال الحار والتفاعل اللافت، مؤكدة أن الغناء في قرطاج لحظة فخر واعتزاز لا تقدر بثمن.

وقالت لطيفة: "قد إيه أنا فرحانة النهارده ومش قادرة أعبّر عن سعادتي، قلبي بيطير من الفرح بكل الحب الكبير اللي شُفته في بلادي الغالية، وسعادتي لا توصف إني كنت على مسرح قرطاج يوم عيد الجمهورية التونسية"، ذلك قبل أن تبكي وتتوقف الفرقة الموسيقية لثواني قبل أن تعود للغناء مجددا.

ولأول مره تتعاون لطيفة في عرض متكامل مع مخرج إيطالي، وفريق تقني فرنسي لتقديم عروض استعراضية مشاركة راقصين عالميين، وقد أذيع الحفل على القناتين الأولى والثانية التونسية، وبحضور وزير الثقافة التونسي.

ويأتي هذا الحفل الناجح بينما تستعد لطيفة لطرح الدفعة الثالثة والأخيرة من ألبومها "قلبي ارتاح"، والتي تضم 5 أغنيات جديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدفعتان السابقتان، حيث تصدرت الأغاني قوائم التريند ومنصات الاستماع الرقمية في مختلف أنحاء الوطن العربي.



