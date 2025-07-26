شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو نادر عباسي ناعياً زياد الرحباني لليوم السابع : من الصعب أن يتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المايسترو نادر عباسي على نعي الموسيقار الراحل زياد الرحباني من خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 قال فيها : " رحيل زياد الرحباني خسارة كبيرة للموسيقى والفكر والفن العربي، زياد لم يكن فقط موسيقيًا مبدعًا، بل كان صاحب موقف وإنسان حر عبّر عن قضايا مجتمعه بصدق نادر".

استكمل نادر عباسي بقوله : "تجربة الراحل زياد الرحباني الفنية كانت مختلفة وجريئة، فيها تمرد وفيها عمق إنساني وفلسفي، ودايمًا كانت بتلمس وجدان الناس بصدق وتلقائية، وكموسيقي، لا يمكن غير إني أرفع له القبعة، وكمستمع، لا يمكن غير إني أفتقده بعمق".

ثم اختتم تصريحاته بقوله : "رحم الله زياد الرحباني، الفنان الحر، والعقل المختلف، والوجدان اللي صعب يتكرر".

هذا وتوفي الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، اليوم السبت، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الموسيقى والمسرح العربي الحديث، وترك خلالها بصمة لا تُنسى فى الوجدان الثقافي اللبناني والعربي.

من هو زياد الرحباني ؟



زياد الرحباني، المولود في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجرىء.