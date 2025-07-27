شكرا لقرائتكم خبر عن هياتم.. احترفت دور المرأة اللعوب وأطلقوا اسمها على نوع من المانجا والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 27 يوليو رحلت الفنانة هياتم، واحدة من أشهر نجوم السينما، والتي فتحت لها أبواب السينما بعد عملها في مجال الاستعراض بشهور قليلة



انتقلت هياتم من مرحلة الرقص إلى التمثيل، وشاركت فى أعمال أخرى، مثل أفلام "وراء الشمس، والرغبة، والبنات عايزة إيه" والدور الذى يعد نقلة فى مشوارها الفنى كان فى فيلم "غريب فى بيتى" سنة 1982، حيث قدمت دور المرأة اللعوب التى دمرت شحاتة أبوكف.

بدأت شهرة هياتم شابة فى فترة السبعينيات، وقدمت وقتها أفلامها الأولى فى السينما مثل "الحسناء واللص، وليلة حب أخيرة، والعمالقة"، وقدمت دور الراقصة فى أغلب أعمالها الأولى.

قدمت مسلسل ساحرة الجنوب وستات قادرة وتفاحة آدم

وتلقت هياتم الأدوار فى التليفزيون والسينما، حتى قدمت آخر أعمالها فى عام 2015، ومنها "ساحرة الجنوب، مع الفنانة حورية فرغلى، وفيلم "يوم مالوش لازمة" للنجم محمد هنيدى، ومسلسل "ستات قادرة" مع عبير صبرى ونجلاء بدر وريهام سعيد، و"تفاحة آدم" للنجم خالد الصاوى.

ظهرت لأخر مرة قبل وفاتها في فيلم يجعله عامر

وكان الظهور الأخير للفنانة هياتم على الشاشة من خلال فيلم "يجعله عامر" عام 2017، وجسدت فيه دور "انشراح" والدة "ميادة" الفنانة بوسى، وشاركت هياتم فى الفيلم إلى جانب كلاً من أحمد رزق وبوسى وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمود الليثى وعلاء مرسى وغيرهم من النجوم، الفيلم من إخراج شادى علي.

وكانت نجوى فؤاد قد ألمحت إلى خطورة مرض هياتم منذ حوالى أسبوعين، إذ كشفت أن حالتها الصحية متأخرة، وأنها لم تغادر غرفة العناية المركزة بعد قائلة: "حالتها ميؤوس منها، فهى لا تستجيب لمن حولها"، وتمتعت هياتم بجمال شرقي الأمر الذي جعل المزارعين يطلقوا على أحد أنواع المانجو اسم هياتم.