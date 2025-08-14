هالي بيري.. من لقب ملكة جمال الى أبرز نجمات هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 10:19 صباحاً - تحتفل النجمة السمراء هالي بيري Halle Berry بذكرى ميلادها يوم 14 أغسطس من كل عام، ورغم شهرتها التي تخطت المحيطات فهي ما زال لديها الكثير من الأسرار التي تُخفيها عن جمهورها ومحبيها، حيث مرت بمحطات عديدة ومثيرة للجدل في حياتها قبل أن تصل إلى الشهرة والأضواء.

لمناسبة ميلادها، نكشف لكم بعض الحقائق المخفية عن هالي بيري التي وصلت من لقب ملكة جمال إلى أبرز نجمات هوليوود.

أسرار تُكشف عن حياة هالي بيري

أطلق عليها والديها اسم "ماريا هالي بيري" وبعد خمس سنوات غيراه لـ"هالي ماريا بيري"، والمقصود بـ" هالي " هو اسم مبنى "هالي" في كليفلاند، أوهايو، حيث وُلدت.

" هو اسم مبنى "هالي" في كليفلاند، أوهايو، حيث وُلدت. بدأت حياة هالي بيري المهنية من حلبة مسابقة ملكة الجمال، وفازت بلقب ملكة جمال المراهقات في أميركا عام 1985، كما حصلت على لقب ملكة جمال أوهايو عام 1986، وفي نفس العام حصلت على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية والسادسة في مسابقة ملكة جمال العالم عن نفس العام.

تعتبر من أجرأ ممثلات جيلها، ففي عام 2005 ذهبت لتسلم جائزة الـ"راتزي" كأسوأ ممثلة عن فيلم Catwoman، وكانت أول ممثلة تذهب بنفسها لتسلم الجائزة.

قبل تقديمها لفيلم Catwoman، كانت تميل لتربية الحيوانات الأليفة لا سيما الكلاب، وأثناء الفيلم قررت أن تمتلك قطة وأطلقت عليها اسم "بلايتو".

في عام 2002، كانت الممثلة الأولى والوحيدة من أصول إفريقية التي حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Monster's Ball.

عندما تسلمت جائزة الأوسكار في عام 2002، ارتدت فستاناً من تصميم إيلي صعب، وأصبح هذا الفستان من أشهر الفساتين وقتها وحاولت السيدات اقتناء مثله.

فقدت هالي بيري جزءاً من حاسة السمع في إحدى أذنيها في التسعينيات، وذلك بسبب علاقة عاطفية بشخص اعتدى عليها بالضرب.

شاهدوا هالي بيري تعيد ارتداء فستانها من إيلي صعب بعد 22 عاماً

تزوجت هالي بيري من لاعب البيسبول ديفيد جاستس في عام 1993، لكن زواجهما انتهى بعد أربع سنوات، لاحقاً في مقابلة مع "Oprah's Master Class"، قالت بيري إنها كانت تعاني من العنف مع شريكها السابق: "كنت أعيش في خوفٍ دائم، وكل ما كنت أريده هو أن أكون آمنة"، لم تذكر "بيري" اسم جاستس لكن الاتهامات لاحقته، وقد نفاها بعد سنوات في مقابلة صحفية مع مجلة "People" قائلاً: "قالت هالي إنها كانت في علاقات مسيئة، لكنها لم تذكر اسم المعتدي. لذا، لسنوات عديدة، أعلم أن الكثير من الناس اعتقدوا أنني أنا مَن ضربها. لم أضربها قط"، وبعد طلاقها من جاستس، تزوجت من المغني إريك بينيت، الذي عانت معه من الخيانة المتكررة.

تُعد هالي بيري رمزاً للقوة في مواجهة العنف الأسري والزوجي، قصتها الملهمة توضح كيف تحولت من ضحية إلى مناصرة قوية لحقوق النساء والناجيات من العنف. وقد تحدثت في أكثر من مقابلة عن معاناتها من آثار العنف المنزلي في طفولتها، وكيف أثر ذلك على صحتها النفسية، حيث شهدت عنف والدها تجاه والدتها وتلك التجارب شكلت مفاهيمها عن العلاقات والحب، وأثرت على اختياراتها في الحياة الشخصية لاحقاً، حتى انتبهت وقررت كسر دائرة الوجع.

في يوم ميلادها.. إليك أبرز إطلالات هالي بيري التي ظهرت فيها مؤخراً

تتبع هالي بيري نظاماً غذائياً يعتمد على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، مع التركيز على البروتينات الخالية من الدهون الصحية، كما أنها تتبع نظاماً غذائياً كيتونياً في معظم الأوقات. وتعتبر هالي بيري التمارين الرياضية جزءاً أساسياً من روتينها اليومي، حيث تمارس الرياضة بانتظام، بما في ذلك تمارين الكارديو لتقوية القلب، وتمارين القوة لتقوية العضلات، وفقاً لمدربها.

