نائب وزير الرياضة “القاضي” يتوّج الأسترالي نيل روبرتسون بلقب “الماسترز للسنوكر 2025”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نائب وزير الرياضة يتوّج الأسترالي نيل روبرتسون بلقب “الماسترز للسنوكر 2025”

توّج نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، اللاعب الأسترالي نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025، التي استضافتها جدة على مدى تسعة أيام متتالية، بمشاركة 144 لاعبًا من مختلف دول العالم، وذلك في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل.

روبرتسون فاز في المباراة النهائية على الإنجليزي روني أوسيلفان بنتيجة 9-10، ليحقق اللقب للمرة الأولى على أرض المملكة، ويحصل على جائزة مالية قدرها 500 ألف جنيه إسترليني، ضمن مجموع جوائز تجاوزت مليوني جنيه إسترليني.

البطولة شهدت إنجازًا تاريخيًا للإنجليزي أوسيلفان، الذي حقق أعلى نقطة ممكنة (147 نقطة) مرتين في يوم واحد، خلال نصف النهائي، وحصل على مكافأة مالية قدرها 147 ألف جنيه إسترليني.

اللاعب التايلندي ثيبشايا خامس سجل كسرًا مثاليًا بـ147 نقطة، ليكون اللاعب الخامس عشر في تاريخ اللعبة الذي يحقق هذا الرقم، ويحصل على مكافأة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

من بين المشاركات البارزة كان اللاعب البولندي الناشئ ميشال سزوباسزك، البالغ من العمر 14 عامًا فقط.

البطولة نُظمت من قِبل الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بالشراكة مع شركة “ماتشروم”، وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST)، وتحت إشراف مباشر من وزارة الرياضة، ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة، والتي رسخت مكانتها كوجهة مفضلة للرياضة والرياضيين.