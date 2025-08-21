أمينة خليل تستعد لتكريم جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 07:07 مساءً - تستعد الفنانة أمينة خليل لتلقي تكريم جديد خلال الفترة المقبلة، حيث أعلنت إدارة ميدفست مصر عن تكريمها برفقة الدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، وذلك في افتتاح الدورة السابعة، والتي تقام فعالياتها هذا العام تحت عنوان "محطات" والتي تقام في الجامعة الأمريكية بالتحرير في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر المقبل.

الاحتفاء بإسهامات الفنانين والأطباء

ويأتي اختيار أمينة خليل والدكتورة منى الرخاوي في الدورة الجديدة من المهرجان، تأكيداً من ميدفست مصر على الاحتفاء بإسهامات الفنانين والأطباء في تمكين الجمهور من فهم النفس البشرية وتعاملها مع تعقيدات الحياة، وتعزيز الوعي بمفاهيم الصحة النفسية والجسدية من خلال الفن والمعرفة العلمية.

ميدفست مصر هو ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر هو الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يستهدف تقديم الفعاليات المرتبطة بالصحة والقضايا الاجتماعية في الأفلام عبر عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة الدولية، يعقبها مناقشات عن محتوى قضية الفيلم ومنظوره من وجهة نظر الجمهور، كما ينظم المهرجان أيضاً الحلقات النقاشية والندوات المتعلقة بالصحة والأفلام ببرنامج حول مدار السنة.

مسيرة أمينة خليل المضيئة

تواصل أمينة خليل بهذا التكريم، مسيرتها المضيئة هذا العام على كافة المستويات، سواء العملي بتقديم مسلسل "لام شمسية" الذي ناقش قضية مهمة وشائكة ونال إشادات واسعة وحصد العديد من التكريمات، هذا بالإضافة إلى تكريمها من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في احتفالية "المرأة في السينما" على هامش الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي والتي أقيمت في مايو الماضي.

أمينة خليل تتوّج قصة حبها مع أحمد زعتر بالزواج

وعلى المستوى الشخصي، توّجت أمينة خليل قصة حبها مع المصور أحمد زعتر واحتفلا بزفافهما يوم 30 مايو في حفل مبهج حضره العديد من نجوم ونجمات الفن، ولم تكتف أمينة بذلك بل أقامت حفل زفاف ثانياً في اليوم بحضور عائلتها وأصدقائها الفنانين، ما يجعل عام 2025 عاماً استثنائياً في مسيرتها على كافة المستويات.

أمينة خليل شاركت في منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية"، وشارك في بطولة العمل أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، صفاءالطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كمال أبو رية، علي قاسم، محمد عبده وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

مسلسل "لام شمسية" يحكي قصة مُعلمة تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر، وتعمل على مساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تواجه هي الأخرى مشاكل أسرية تهدد استقرار حياتها. تدور الأحداث حول ظاهرة التحرش بالأطفال وكيف يتعامل الأهل معها، سواء بالدعم أو عدم التصديق، خاصةً عندما يكون المتحرش شخصاً مقرباً من العائلة.

