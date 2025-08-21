أول تقرير طبي عن أنغام: خالد منتصر يكشف سبب حيرة الأطباء في ألمانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 11:05 مساءً - أصدر الطبيب والكاتب خالد منتصر ما وصفه بأول تقرير طبي شامل عن الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام، مؤكدًا أن الجمهور يتعامل معها كـ"شقيقة" وأن من حق محبيها الاطمئنان على تفاصيل ما تمر به، بعيدًا عن العبارات المبهمة والتصريحات غير الدقيقة.

محبة الجمهور وغياب الإعلام الطبي

قال خالد منتصر عبر حسابه على موقع فيسبوك إن أنغام ليست مجرد صوت جميل أو حنجرة عذبة، بل هي بمثابة الشقيقة التي يحرص المصريون على الاطمئنان عليها، معتبرًا أن الحديث العام الغامض الذي يُتداول عبر بعض الإعلاميين أو المواقع الإخبارية لا يروي عطش الجمهور لمعرفة الحقيقة.

وأشار إلى غياب الإعلام الطبي المتخصص في مصر، مقارنة بوجود إعلام اقتصادي أو رياضي أو سياسي، معتبرًا أن هذا النقص ينعكس في مثل هذه الحالات المهمة.

البداية التهاب حاد في البنكرياس

أوضح منتصر أن أنغام دخلت في البداية مستشفى الصفا في القاهرة بعد إصابتها بـ التهاب حاد في البنكرياس (Acute pancreatitis)، مع ارتفاع في الإنزيمات وألم شديد.

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود كيس على البنكرياس، وهو ما أثار الشكوك الطبية بين احتمال أن يكون كيسًا حميدًا أو سرطانًا غديًا (adenocarcinoma)، غير أن نتائج الأشعة رجّحت عدم وجود مؤشرات سرطانية وفقًا لرأي الأطباء المصريين.

الانتقال إلى ألمانيا

عندما علمت أنغام بوجود الكيس، رفضت استكمال رحلة العلاج في مصر، وقررت مراسلة أحد المراكز الطبية في ألمانيا، لتسافر هناك إلى مركز متخصص (غير المركز الذي عالج الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما تردّد خطأ).

وبحسب ما أوضحه منتصر، قرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار لتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة. وبعد التحليل، تبيّن أن السائل حميد (benign) وليس سرطانيًا.

تعقيدات جديدة

رغم نجاح عملية التفريغ، لم تختفِ آلام أنغام كما توقّع الأطباء. فعند عودتها للأكل والشرب، عاد الألم بقوة، ليكتشف الأطباء بالمنظار أن الكيس قد تحوّل إلى خُراج (abcess).

هذا التطور استدعى إجراء جراحة باستخدام الروبوت، إلا أن المشكلة – بحسب منتصر – أن الألم ظل مستمرًا، وهو ما يمثل تحديًا صعبًا لأي جراح، حيث يظل العرض قائمًا رغم إزالة السبب الأساسي المرجّح.

الأطباء الألمان في حيرة

أكد خالد منتصر أن الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة من استمرار الآلام، لكنه شدّد على أن الحالة ليست سرطانية حتى هذه اللحظة، داعيًا إلى ضرورة الانضباط في نقل المعلومات الطبية بشأن حالة أنغام.

واختتم الطبيب والكاتب منشوره برسالة وجدانية قائلاً: "نتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها إلى خشبة المسرح، لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها... بنحبك يا أنغام."

يذكر أن الإعلامي محمود سعد، رد في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، على الكثير من الشائعات المتداولة بشأن الحالة الصحية للفنانة أنغام، مؤكدًا أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام منسوبًا إلى "مصادر مقربة" عن دخولها مرحلة حرجة أو عجز الأطباء عن التدخل الجراحي "مجرّد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأوضح سعد أنه لا توجد ما يسمى بـ"المصادر المقربة"، مشيرًا إلى تواصله اليومي مع مديرة أعمال أنغام لمتابعة حالتها. وقال: "أنغام خضعت لعملية جراحية دقيقة أجراها فريق من الأطباء الألمان باستخدام المنظار وفتحات صغيرة".

وواصل قائلاً: "العملية دي عملية كبيرة ودقيقة فعلًا، مش بسيطة، لكنها اتعملت بمناظير من خلال فتحات صغيرة، مش جراحة تقليدية زي ما بيتقال. الأطباء الألمان شالوا الكيس بالكامل، وكمان اضطروا يشيلوا جزء من البنكرياس نظرًا لصعوبة العملية".

وأضاف: "العملية بطبيعتها بيبقى ليها أعراض جانبية... وده طبيعي جدًا. ممكن الأعراض دي تظهر وممكن ما تظهرش، لكن أنغام للأسف جالها معظم الأعراض، وده اللي عامل الأزمة الحالية".

مضاعفات ما بعد العملية

وأشار الإعلامي إلى أن أنغام تعاني من التهابات شديدة، إلى جانب مشكلة في إفرازات البنكرياس، موضحًا: "البنكرياس بيفرز مادة مش بتمتزج مع المعدة، وده بيستلزم تدخل طبي، عبارة عن شفط للسائل، مش عملية جراحية جديدة زي ما اتقال".

وبيّن أن الفريق الطبي يتابع حالة الفنانة باستخدام أنبوب لتصريف السوائل، مضيفًا: "فيه متابعة للدرنقة عشان ينزل منها السائل... والأطباء متأكدين إن مع الوقت الأمور هتستقر، لكن محتاجة وقت".

فترة بقاء أطول في المستشفى

توقع سعد أن تظل أنغام داخل المستشفى لمدّة أطول مما كان متوقعًا: "هيفضلوا يتابعوا لحد ما يتخلصوا من السائل تمامًا. وده معناه إنها ممكن تفضل في المستشفى أسبوع كمان، لحد يوم الأربع، على حسب تطورات التحاليل".

وأشار إلى أن معظم التحاليل جاءت مطمئنة، باستثناء بعض المؤشرات الخاصة بالبنكرياس التي ما زالت غير مستقرة بسبب السائل المتجمع.

الألم المستمر ونفي الشائعات

تحدث الإعلامي أيضًا عن معاناة أنغام من آلام قوية وانخفاض كبير في الوزن، قائلاً: "الوضع مش مخيف، لكنه صعب جدًا. أنغام بتتألم بشكل شديد، وبتقضي ليالي كاملة من غير نوم. بتحارب عشان تنام من شدّة الألم، لكن المسكّنات بتساعدها إنها تهدى وتتعايش".

كما حرص على نفي الأخبار التي ترددت عن تغذيتها عبر الأنابيب، موضحًا: "الكلام عن إنها بتأكل بالأنابيب مش صحيح خالص. هي بتاكل، لكن أكل خفيف جدًا زي أي مريض في المستشفى: بسكويت، موز، حاجات بسيطة".

دعوة إلى الدقة في نشر الأخبار

انتقد سعد الأسلوب الذي تتبعه بعض وسائل الإعلام في تغطية الحالة، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها مصدر مقرّب! ما ينفعش نألف أخبار في موضوع حساس زي الصحة، خاصة مع فنانة محبوبة جدًا وقريبة من قلوب الناس زي أنغام".

وشدد على أنه يحرص على طمأنة الجمهور بصفته الشخصية، وليس من موقعه الإعلامي: "أنا مش بتكلم كصحفي ولا مذيع، أنا واحد من جمهور أنغام، محب جدًا ليها، وبيني وبينها معرفة شخصية جميلة. اللي بيكلّمني بطمنه، وما عنديش أي مشكلة في كده".

رسالة محبة ودعاء بالشفاء

في ختام حديثه، وجّه محمود سعد رسالة دعم لأنغام وجمهورها، مؤكدًا أن محبة الناس لها تُعدّ سندًا مهمًا في رحلة علاجها: "المشوار صعب، لكن محبة الناس لأنغام قوة حقيقية بتدعمها. أنا بطمنكم إن شاء الله تعدّي الأزمة دي وتقوم بالسلامة. وبإذن الله نشوفها قريب في أول حفل بعد أزمتها".

وعلى مدار الأيام الماضية، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى مساحة دعاء ودعم لأنغام، حيث بادر محبوها من مختلف البلدان بنشر صورها ورسائل المحبة على حساباتهم، مرفقين كلمات الأمل والرجاء بأن تعود قريبًا إلى جمهورها وفنها الذي اشتاق إليها.

الحالة الصحية لأنغام تشهد تحسنًا كبيرًا

ومن جانبه، كشف الموسيقار محمد علي سليمان، لـ"الخليج 365"، حقيقة تلك الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن الحالة الصحية لابنته أنغام تشهد تحسنًا كبيرًا، بعد خضوعها لجراحة قبل أيام، ولازالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، متابعًا "أتواصل مع ابنتي بشكلٍ يومي، للاطمئنان عليها، وهي بخير، وهناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة وأنّ العملية الجراحية تكللت بالنجاح".

موعد خروجها من المستشفى لم يُحدد بعد

وعن الأنباء المتداولة حول تراجع مستوى المناعة لديها، قال: "ليست لديّ معلومة بهذا الأمر، لكن مؤكد أن حالتها تشهد تحسنًا، وفقًا لتواصلي معها يوميًا، وموعد خروجها من المستشفى لم يُحدد بعد"، مُعربًا عن آماله بالتوقف عن ترويج أي أخبار مغلوطة وغير مؤكدة، حتى لا تثير القلق والخوف بين عائلتها.

يُشار إلى أن الإعلامي محمود سعد حرص على أن يطمئن جمهور أنغام بصفته صديقاً مقرباً منها وأسرتها، وكتب منذ أيام منشوراً على فيسبوك قال فيه: "طلبتم مني أطمنكم على صحة انغام. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جداً في المستشفى. في مواقع نشرت أنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقاً. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جداً. دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى. وإن شاء الله أطمنكم عليها أول بأول".

على جانب آخر أكد شقيقها خالد سليمان استقرار حالتها الصحية، وأوضح أنها حالياً تخضع لمراقبة طبية دقيقة للاطمئنان على نجاح العملية وعدم حدوث أي مضاعفات، وقال إنه من المفترض أن تعود لمصر في أقرب وقت، وقال والدها الموسيقار محمد علي سليمان إنه يتواصل مع ابنته بشكل يومي، وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية حول صحتها، خاصة أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح.

يُشار إلى أن أنغام قامت باستئصال كيس حميد موجود على البنكرياس من خلال منظار طبي في ميونخ بألمانيا، وأكد الأطباء أن هذا الأمر لا يشكل أي خطورة على حياتها، وبعد أيام خضعت لجراحة ثانية لاستئصال باقي الكيس وجزء من البنكرياس حتى تستكمل حياتها من جديد بشكلٍ طبيعي، لكنها ستخضع لمتابعة طبية دقيقة على فترات.

يُذكر أن أنغام تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وقد أثارت حالتها الصحية موجة من القلق والدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد غيابها عن الساحة الفنية في الأيام الأخيرة.

