ياسمين رئيس تتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. فهل حالتها خطيرة!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 05:16 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، دون توضيح أي تفاصيل، وذلك من خلال فيديو قصير نشرته عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

ياسمين رئيس تتعرض لوعكة صحية

ياسمين رئيس تكشف تعرضها لوعكة صحية- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

ياسمين رئيس تستعد لعرض "بابا وماما"

شاركت الفنانة ياسمين رئيس من خلال خاصية "ستوري" حسابها على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو قصير أوضحت من خلاله تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، والذي أظهرت من خلاله يدها من داخل إحدى المستشفيات وهي تضع بعض المحاليل، وعلقت على الفيديو قائلة: "مش عارفة أقول إيه، الحمد لله"، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل أو توضيح لما حدث معها.في سياقٍ آخر، تستعد الفنانةلعرض فيلمها "بابا وماما" بجميع دور العرض المصرية يوم 27 أغسطس الجاري، و11 سبتمبر المقبل في جميع سينمات الوطن العربي؛ ليلتحق بقائمة أفلام موسم صيف 2025 السينمائي.

فيلم "ماما وبابا" بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن "توتا"، وئام مجدي، محمد المحمدي، حنان يوسف، خديجة أحمد، يزن العيسوي وضيف الشرف المخرج معتز التوني، والفيلم فكرة رحمة فلاح، وتأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.

ياسمين رئيس تؤكد على تواجدها القوي في السينما

فيلم "ماما وبابا" يؤكد على تواجدالقوي في السينما خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تعكف على تصوير دورها فيلم "الست لما" مع الفنان يسرا، والذي تجسد خلال أحداثه شخصية "وفاء"، وهي فتاة شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرش وحشي داخل سيارة أوبر، ما يهزّ عالمها، وتعاني من صدمة نفسية عنيفة.

كما تعاقدت ياسمين رئيس على المشاركة في فيلم "هيروشيما" مع الفنان أحمد السقا، والمقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، ويعد من نوعية أفلام الأكشن والغموض؛ حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة "الفضيحة الرقمية"، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

فيلم "هيروشيما" بطولة أحمد السقا، دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، جارٍ التعاقد معهم والإعلان عن أسمائهم قبل بدء التصوير، والفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.

