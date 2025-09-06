توبا بويوكستون في دور مختلف وجريء… هذا ما نكشفه عن فيلمها الجديد

أعلنت الممثّلة التّركيّة توبا بويوكستون عن مشروعها السّينمائيّ الجديد، إذ اتفقت على بطولة فيلم يحمل عنوان “سلطانة” من إخراج علي كمال غوفان.

تدور أحداث الفيلم في أحد الملاهي الشّهيرة في اسطنبول، ويروي قصّة سبع راقصات، لكل منهنّ حكاية خاصّة، إذ تمثّل توبا شخصيّة الرّاقصة ميرال الّتي تنقلب حياتها رأسًا على عقب مع وصول “آنا”، الرّاقصة الشّابّة القادمة من بيلاروسيا، لتبدأ معها أحداثًا دراميّة متّسمة بالتّوتّر والتّحوّلات.

من المقرّر أن ينطلق تصوير الفيلم في نوفمبر المقبل، وسط ترقّب واسع من جمهور توبا، خاصّة أنّ العمل يعدّ من أبرز إنتاجات السّينما التّركيّة المنتظرة، لما يحمله من أبعاد إنسانيّة واجتماعيّة، بالإضافة إلى كونه يقدّم النّجمة التّركيّة في شخصيّة غير مألوفة بالنّسبة لمسيرتها الفنّيّة.

توبا بويوكستون الّتي لطالما تميّزت بأدوارها القويّة على الشّاشة الصّغيرة والكبيرة، تستعدّ عبر “سلطانة” لتجربة مختلفة ستشكّل علامة فارقة في مشوارها السّينمائيّ.