كم سعر الدولار اليوم الإثنين 30 يونيه 2025 بالبنك المركزي المصري

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 30 يونيه 2025 في البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

محمد يوسف

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