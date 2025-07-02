“التجارة”: استدعاء أكثر من 88 ألف شاحن متنقل (ANKER) لاحتمالية حدوث ماس كهربائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (88,518) شاحن (ANKER) من عدة طرازات، لاحتمالية حدوث ماس كهربائي داخلي في البطارية قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها، مما يزيد من خطر نشوب حريق.

ودعت “التجارة” إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج، والتواصل مع شركة (ANKER) على الرقم المجاني (8008500030)، لاستبدال المنتج المشمول أو استرداد مبلغ الشراء.

ولتسهيل عملية التحقق عن المنتج المشمول واستبداله أو استرداد مبلغ الشراء يمكن زيارة الرابط التالي: https://anker.com/mmrc2506.

وحثت “التجارة” المستخدمين على التحقق من شمول رقم الطراز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (https://recalls.sa/).

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