شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 بـ4640 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بـ4640 جنيهاسجل سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025، ارتفاعا طفيف بالسوق المصرى بلغ 5 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 4640 جنيها والجنيه الذهب 37120 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5302 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4640 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3977 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37120 جنيهًا

وشهدت الأسواق حالة من الترقب مؤخرا لبيانات التضخم الأمريكية التي صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والتي رصدت تسارع نسبي في وتيرة التضخم في شهر يونيو الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ0.1% في مايو السابق له.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.

ويستبعد الخبراء احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو الجاري، لكنها لا تزال ترجح احتمال قيام البنك بخفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة إذا أظهرت بيانات التضخم القادمة استقرارًا في الضغوط السعرية.