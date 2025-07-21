شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي الأول إلى 2.1 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول في الربع الثاني من 2025 بنسبة 5.4% إلى 2.1 مليار ريال، مقارنة بـ2.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وقابل ذلك ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.وارتفع إجمالي دخل العلميات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لسندات الدين، ودخل صرف العملات وصافي دخل العمليات وقابل ذلك انخفاض في دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل الأتعاب والعمولات.واستقر صافي الربح على أساس ربعي نتيجة لزيادة دخل العمليات قابله ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.وارتفع إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لسندات الدين، و صافي دخل العلمليات الاخرى، ومكاسب أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل صرف عملات وصافي دخل العمولات الخاصة وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض في دخل الأتعاب والعمولات.ووفقا لبيان الشركة، ارتفع صافي الدخل في النصف الأول من 2025 بنسبة 5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وقابل ذلك ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. وارتفعت مصاريف العمليات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1%.وارتفع إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لسندات الدين، ودخل صرف عملات، ومكاسب الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض في الدخل من أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.