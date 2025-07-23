الاقتصاد

"المصرية للاتصالات" توضح حقيقة بيع حصص من مركزي بيانات إقليميين

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"المصرية للاتصالات" توضح حقيقة بيع حصص من مركزي بيانات إقليميين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيد

الأربعاء، 23 يوليو 2025 02:55 م

أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن ما تم تداوله بشأن اعتزامها بيع حصص من مركزي البيانات الإقليميين التابعين لها، لا يزال قيد الدراسة المبدئية، نافية اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن حتى الآن.

وأوضحت الشركة أنها، وفي حال تلقي عروض إلزامية من مستثمرين محتملين لشراء حصة في مركزي البيانات RDH1 وRDH2، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تنظم ضوابط التصرف في أصول واستثمارات الشركات المدرجة.

وشددت المصرية للاتصالات على حرصها الدائم على الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح، مؤكدة أنها ستقوم بإبلاغ السوق وأصحاب المصالح بأي مستجدات تطرأ بشأن هذا الملف في حينه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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