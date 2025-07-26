شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 26-7-2025 فى مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

كتب ـ هانى الحوتى السبت، 26 يوليو 2025 01:00 م

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.34 جنيه للشراء، 13.38 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.33 جنيه للشراء، 13.37 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 13.34 جنيه للشراء. 13.38 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 13.33 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 13.33 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 13.33 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 13.37 جنيه للشراء. 13.40 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة 13.34 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس 13.32 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع.

