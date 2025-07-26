الارشيف / الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 26-7-2025 فى البنوك مقابل الجنيه

سعر الريال القطرى اليوم السبت 26-7-2025 فى البنوك مقابل الجنيه

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 26 يوليو 2025 02:00 م

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك كالتالي:
  سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.439 جنيه للشراء.
13.494 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

 12.558 جنيه للشراء.
13.482 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
 

12.561 جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى
 

12.447 جنيه للشراء.
13.482جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
 

12.55جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.

