شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 31-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر للزيوت والصابون، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ومصر بنى سويف للأسمنت، ومصر للأسمنت-قنا، وكونتكت المالية القابضة، والقاهرة للخدمات التعليمية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

البورصة تربح 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.7 ألف عملية لعدد 217 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.14%، والعرب على 5%، واستحوذت المؤسسات على 20.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.7 مليون جنيه، 38.7 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 108.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15280 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2094 نقطة.

وصعدت أسهم 145 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 39.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.87%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.16%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 34 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 12.81%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 6.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.17%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 14.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 160.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.93%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.43%.

- مجموعة النعيم العقارية القابضة بسعر إغلاق 8.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.035 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.78%.

- الوادى العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.31%.