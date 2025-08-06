سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. استقرار في البنوك المصرية

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارًا نسبيًا، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه بشكل طفيف أمس الثلاثاء في البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 48.36 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الأربعاء، 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس يتداول الدولار، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، مقابل 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يتداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الأربعاء، مقابل 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأربعاء، 48.43 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الأربعاء، مقابل 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.