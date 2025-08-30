أضرار كبيرة جراء عواصف عنيفة تضرب إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت عواصف عنيفة أجزاء واسعة من إيطاليا، خاصة في الشمال حيث تسببت في أضرار كبيرة، وفق ما أفاد مسؤولو الطوارئ، اليوم السبت.

وفي منطقة لومبارديا، اجتاح إعصار عدة مناطق واقتلع أشجارا وأسقط أسطح منازل على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي مدينة ميلانو، بين فيرديريو وسويزيو، بحسب ما ذكرته فرق الإطفاء.

كما شهدت منطقة "بيدمونت" تساقط حبات برد بلغ قطرها ثمانية سنتيمترات، ما ألحق أضرارا بالغة بالسيارات وأسقف المنازل والحقول الزراعية.

في فارزو، على الحدود مع سويسرا، تحولت الشوارع إلى سيول من الطين بعد عاصفة مطرية غزيرة. وغمرت الأنقاض أجزاء من القرية، واضطرت السلطات إلى إجلاء سكان منزلين.

وتلقت فرق الإطفاء أكثر من 200 بلاغ خلال 12 ساعة فقط، من بينها في مدينة "ليكو" قرب بحيرة "كومو" وفي مدينة "بادوفا" بإقليم "فينيتو".

كان رجال الطوارئ قد استجابوا، في اليوم السابق، لحوالي 1300 نداء استغاثة على مستوى البلاد بسبب العاصفة.

وأصدرت وكالة الحماية المدنية إنذارا أصفر ليوم السبت في عدة أقاليم، من بينها لومبارديا وفينيتو وتوسكانا وأومبريا وإميليا-رومانيا وكامبانيا وأبوليا وكالابريا. وشملت التحذيرات احتمال وقوع مزيد من العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الإيطالية، يفترض أن تتحسن الأوضاع بشكل ملحوظ غدا الأحد، مع سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة في مناطق كثيرة من البلاد.