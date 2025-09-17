شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 4 سنوات أمام اليورو وترقب لتصريحات باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتماسك فوق أدنى مستوى في 10 أسابيع

•الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة، لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، بسبب نشاط عمليات التصحيح و جني الأرباح، وتحت ضغط انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (3,662.69 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,690.06$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (3,695,40$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.3% ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3,703.30 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ،ليتماسك فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 96.56 نقطة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المسعرة بالدولار الأمريكي.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،يأتي هذا الانتعاش مع توقف المستثمرين عن بناء مراكز بيعية جديدة انتظارًا لنتائج اجتماع السياسة النقدية الهام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري السادس فى 2025 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، حيث من المتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ،في أول خفض في أسعار الفائدة الأمريكية منذ ديسمبر 2024.



يصدر قرار الفائدة وبيانات "السياسة النقدية " و"التوقعات الاقتصادية" بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 19:30 جرينتش.



حيث من المتوقع أن توفر البيانات والتعليقات أدلة قوية حول وجود المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المتبقية من هذا العام ، لا سيما فى ظل الضغط المستمر من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإجراء تخفيضات أعمق فى أسعار الفائدة لتفادي مخاطر قطاع الإسكان.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع هذا الأسبوع مستقر حاليًا عند 100% ،واحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مستقر عند 4%.



•وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 100% ،واحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مستقر عند 3%.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": صعود الذهب إلى مستوى 3700 دولار جاء مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى إمكانية تنفيذ خفض إضافي للفائدة قبل نهاية العام.



وأضاف ووترر: عمليات جني الأرباح قرب مستوى 3700 دولار دفعت المعدن النفيس للتراجع من جديد دون هذا المستوى، لكن في حال تبنّى الفيدرالي نبرة شديدة التيسير في اجتماعه، فقد نشهد محاولة جديدة للذهب للصعود إلى مستويات قياسية جديدة.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس بنحو 3.14 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 979.95 طن متري والذي يعد أعلى مستوى فى نحو أسبوع.



نظرة فنية

سعر الذهب يتراجع بتأثير مقاومة رئيسية – توقعات اليوم – 17-09-2025