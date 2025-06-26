شركة Galaxy Digital تجمع 175 مليون دولار في أول صندوق استثماري خارجي

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 08:24 مساءً - أعلنت شركة Galaxy Digital عن إغلاق أول صندوق استثماري خارجي لها بقيمة 175 مليون دولار، متجاوزةً هدفها الأولي البالغ 150 مليون دولار، وذلك ضمن خططها لتوسيع استثماراتها في الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة في مراحلها المبكرة.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم الخميس، يمثل هذا الصندوق أول مرة تقبل فيها Galaxy تمويلًا من خارج الشركة، إذ كانت تعتمد سابقًا على ميزانيتها الخاصة فقط في استثمارات رأس المال المغامر.

يركز الصندوق على قطاعات النمو المرتفع مثل العملات المستقرة، وترميز الأصول، وخدمات الدفع، بالإضافة إلى طبقات البرمجيات التي تدعم هذه المجالات.

وقال الشريك العام مايك جيامبابا: "نشهد تسارعًا في اعتماد المؤسسات والمستخدمين الأفراد حول العالم، خاصةً في حالات الاستخدام مثل المدفوعات والأسواق المالية والخدمات المالية بشكل عام."

Galaxy تتجاوز هدف الصندوق رغم تباطؤ السوق

من جانبه، علّق المؤسس والرئيس التنفيذي مايك نوفوغراتز بأن الشركة استطاعت إغلاق أول صندوق استثماري لها بقيمة تفوق المستهدف، وذلك في وقت يُعد من أصعب الفترات لتمويل مشاريع العملات المشفرة.

وأضاف: "لدينا جذور عميقة في الأسواق على السلسلة وبنية البلوكشين التحتية، ونحن ملتزمون بدعم المؤسسين والشركات الناشئة التي تبني حالات استخدام حقيقية تُشكّل الفصل التالي من تبني العملات المشفرة."

يقود Galaxy نفسها هذا الصندوق، حيث تمتلك حصصًا بصفتها شريكًا عامًا ومحدودًا في الوقت ذاته. وقد جذب الصندوق مجموعة متنوعة من المستثمرين، تشمل مؤسسات مالية ومكاتب عائلية وشركات أصول رقمية.

وأعلنت الشركة عن إغلاق أولي بقيمة 113 مليون دولار في يوليو 2024، وصرّحت بأنها قد استثمرت بالفعل 50 مليون دولار، دعمت من خلالها شركات مثل Monad (بلوكتشين يركز على الأداء) وEthena (جهة إصدار عملة مستقرة تولّد عوائد).

وقد تواصلت Cointelegraph مع شركة Galaxy للتعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

Galaxy تتحول إلى عملاق في مجال العملات المشفرة

تأسست شركة Galaxy في عام 2018 على يد الشريك السابق في غولدمان ساكس، مايك نوفوغراتز، ونمت لتصبح تكتلًا ضخمًا في عالم العملات المشفرة، يشمل أنشطة في إدارة الأصول، وصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs)، والتعدين، والاستثمار في المشاريع الناشئة.

وفي مايو الماضي، أُدرجت الشركة في بورصة ناسداك، وبلغت قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها 7 مليارات دولار. ومع ذلك، تكبّدت خسارة قدرها 295 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بسبب انخفاض الأسعار وعمليات إعادة هيكلة في قسم التعدين.

تبلغ أصول منصة Galaxy 7 مليارات دولار. المصدر: Galaxy

وبحسب تقرير سابق لـCointelegraph، سجّلت Galaxy Digital أكبر يوم تداول لها في عام 2024 في الخامس من نوفمبر، وهو اليوم الذي تم فيه إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية. وقد ارتفعت ثروة نوفوغراتز حينها بنسبة 15%، أي ما يعادل نحو 600 مليون دولار، لتصل إلى 4.6 مليار دولار.