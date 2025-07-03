لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تُنهي سياسة "التنظيم من خلال الإنفاذ" وتصف الترميز بأنه "ابتكار"

تام شمس - الخميس 3 يوليو 2025 02:21 مساءً - أصبحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ترى أن ترميز الأصول هو "ابتكار" يجب تشجيعه في السوق، وذلك وفقًا لتصريحات رئيس اللجنة، بول أتكينز، الذي أشار إلى حدوث تحول واضح في سياسة التنظيم منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق للجنة، غاري غينسلر.

وقال أتكينز في مقابلة مع قناة CNBC يوم الأربعاء: "الترميز هو ابتكار. ونحن في اللجنة يجب أن نركز على كيفية دفع عجلة الابتكار في السوق."

وقد قارن أتكينز نهجه التنظيمي مع نهج سلفه، قائلاً إن اللجنة كانت في السابق تعرقل الابتكار من خلال قوانين غامضة وسياسة "التنظيم من خلال الإنفاذ".

وأضاف: "تلك الحقبة انتهت"، وتابع:

"هدفي الأساسي هو جعل الأمور أكثر شفافية من الناحية التنظيمية، وتوفير أساس قوي يمكن من خلاله للناس الابتكار وطرح منتجات جديدة."

تم تعيين أتكينز رئيسًا للجنة في أبريل بعد ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم تنصيبه، وقد حاز على إشادة واسعة بسبب انفتاحه تجاه العملات الرقمية والتمويل الرقمي، بالإضافة إلى تركيزه على تطوير إطار تنظيمي قوي للقطاع.

وقد أقرّ أتكينز، إلى جانب آخرين، بأهمية دعم اقتصاد الترميز المتنامي.

وبحسب تقرير حديث صادر عن Binance Research وشاركه مع Cointelegraph، فإن الترميز أصبح من أبرز محرّكات تبني العملات الرقمية، وذلك بفضل البيئة التنظيمية الأمريكية الأكثر دعمًا لهذا القطاع.

وترى أيضًا المنتدى الاقتصادي العالمي أن الترميز يمثل جسرًا واعدًا بين الأنظمة المالية التقليدية وتقنية البلوكشين، مع قدرته على إعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

وباستثناء العملات المستقرة، تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول الحقيقية المُرمّزة 24 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، مع تركّز السوق في أدوات الدين الخاصة وسندات الخزانة الأمريكية، بحسب تقرير صادر عن RedStone.

نمو سوق الأصول الحقيقية المُرمّزة. المصدر: RWA.xyz

تقدّم ملموس في تنظيم الأصول الرقمية

يتماشى موقف أتكينز الإيجابي من الترميز مع أحد الأهداف الرئيسية للجنة SEC، وهو "تسهيل تشكيل رأس المال" لمساعدة الشركات ورجال الأعمال على خلق الوظائف وتعزيز الابتكار.

وقد تزامن الدفع التنظيمي المؤيد للعملات الرقمية بقيادة أتكينز مع خطوات ملموسة على الصعيد التنظيمي. ففي أبريل، أصدرت إدارة تمويل الشركات التابعة للجنة SEC توجيهات بشأن الإفصاحات المتعلقة بالأصول الرقمية، بهدف توضيح أي من التوكنات تندرج تحت قوانين الأوراق المالية.

كما وافقت اللجنة مؤخرًا على أول صندوق تداول بورصة (ETF) أمريكي يتيح تحصيص العملات الرقمية، وهو صندوق خاص بعملة سولانا (SOL)، ما يسمح للمستثمرين بحيازتها وتحقيق عوائد من خلال التحصيص.

وقد طُرح الصندوق، الصادر عن REX Shares وOsprey، رسميًا للتداول يوم الأربعاء.

وفي السياق نفسه، بدأت المؤسسات المالية الكبرى بالاستجابة لهذا التغيير التنظيمي الداعم للصناعة من خلال اعتبار الترميز نموذجًا تجاريًا مستقبليًا. فوفقًا لتقرير من Bloomberg، تستكشف شركة JPMorgan Chase إمكانية ترميز أرصدة الكربون من خلال وحدة Kinexys التابعة لها، وذلك بالتعاون مع S&P Global Commodity Insights، والسجل الدولي للكربون، ومنصة EcoRegistry.