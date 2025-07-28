تقديرات تُظهر أن حصة CZ من عملة BNB تجاوزت 75 مليار دولار مع تسجيل العملة مستويات قياسية جديدة

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 05:01 مساءً - قفزت القيمة التقديرية لحصة الشريك المؤسس لمنصة بينانس، تشانغبينغ "CZ" زهاو، من عملة BNB إلى أكثر من 75.8 مليار دولار، مع تسجيل العملة لمستوى قياسي جديد يوم الإثنين.

ووفقًا لمنصة Nansen، بلغ سعر BNB ذروته الجديدة عند 850.70 دولارًا يوم الإثنين. ويرجّح محللون أن عمليات الحرق الدورية، وتحسُّن مؤشرات الشبكة، ونشاط الحيتان، كانت من بين الأسباب وراء هذا الارتفاع في السعر.

وذكر تقرير صادر عن Forbes في يونيو 2024 أن CZ يمتلك نحو 64% من المعروض المتداول من BNB البالغ 139.3 مليون عملة، بينما تسيطر بينانس على 7% إضافية، ما يعني أن حصة CZ تبلغ حوالي 89.1 مليون عملة.

وفي منشور له على Binance Square في فبراير، قال CZ إن 98% من محفظته الاستثمارية مكوّنة من عملة BNB، بينما يشكّل البيتكوين 1.32% فقط.

وبحسب قائمة فوربس لأغنى المليارديرات، يحتل CZ المركز الـ23 عالميًا بثروة تُقدّر بـ71 مليار دولار، بناءً على امتلاكه 90% من حصة بينانس ومقتنياته من BNB.

وإذا تم احتساب قيمة BNB فقط، والتي تبلغ 75.8 مليار دولار، فإن ثروته ستكون أكبر من ثروة جوليا كوك وعائلتها، التي تمتلك 42% من شركة Koch Industries، ثاني أكبر شركة خاصة في أمريكا.

يُصنّف CZ في المرتبة الثالثة والعشرين بين أغنى أغنياء العالم بحسب مجلة فوربس، على الرغم من ارتفاع قيمة BNB ومشاريعه الأخرى في مجال العملات المشفرة. المصدر: Forbes

ارتفاع BNB مدفوع بنمو مؤشرات الشبكة

قال دومينيك جون، المحلل في شركة Kronos Research، لموقع كوينتيليغراف إن ارتفاع BNB بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي جاء بالتزامن مع تحسُّن ملحوظ في مؤشرات الشبكة، مثل إجمالي القيمة المقفلة (TVL)، وسقف سوق العملات المستقرة، وحجم تداول منصة PancakeSwap اللامركزية، والتي سجّلت جميعها أعلى مستوياتها في 2025 حتى الآن.

وأضاف جون أن محافظ الحيتان بدأت بتجميع BNB، كما ارتفع الطلب المؤسسي على العملة. وكانت شركة Nano Labs الصينية لأشباه الموصلات قد بدأت في يونيو خطةً لامتلاك ما يصل إلى 10% من المعروض المتداول من BNB.

وقال:

"للحفاظ على هذا الزخم، ينبغي أن يبقى الطلب المؤسسي قويًا، وأن تستمر مؤشرات BNB Chain مثل TVL وحجم تداول PancakeSwap في الصعود، بالإضافة إلى استمرار عمليات الحرق ربع السنوية لتقليل المعروض، وكل ذلك دون حدوث صدمات اقتصادية كبرى قد تؤثر على السوق."

كما أن الترقية الأخيرة Maxwell على سلسلة BNB Smart Chain، والتي تم تنفيذها في 30 يونيو، أثارت تكهنات بإمكانية حدوث موجة صعود، إذ قالت BNB Chain إن التحديث سيؤدي إلى سرعة في إنتاج الكتل، وتحسين التنسيق بين المدققين، وأداء أكثر سلاسة للشبكة.

عمليات الحرق ونشاط الحيتان في دائرة الضوء

تم تحديد المعروض الأولي من عملة BNB عند 200 مليون عملة، لكن هذا العدد يتناقص تدريجيًا بسبب عمليات الحرق الدورية التي تنفذها بينانس بهدف تقليل المعروض في السوق.

وقال كادن ستادلمن، المدير التقني في منصة Komodo، لكوينتيليغراف إن لبرنامج حرق التوكنات تأثيرًا ملحوظًا على سعر BNB.

وأضاف:

"برنامج الحرق يقلّل المعروض، وهو في حد ذاته محاولة لدعم سعر BNB."

"نفذت بينانس العديد من عمليات الحرق في الماضي، ما أدى إلى انخفاض المعروض وزاد من توقّعات المستثمرين بشأن استمرار الحرق في المستقبل. وآخر عملية حرق تؤكد هذا التوجه."

وأشار ستادلمن أيضًا إلى أن الحيتان والمستثمرين المؤسسيين يتمتعون بـ"تأثير غير متناسب" على الأسواق الأصغر مثل BNB وسلاسل إثبات الحصة PoS مثل شبكة Binance.