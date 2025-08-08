مشروع “Chainlink” يطلق احتياطي استراتيجي لعملة LINK

مشروع "Chainlink" يطلق ميزة البيانات اللحظية للأسهم الأمريكية على 37 شبكة بلوكشين

أطلق مشروع “Chainlink” احتياطي جديد على الشبكة باسم “Chainlink Reserve” لتجميع العملة الرقمية LINK عبر إيرادات عملاء المؤسسات وخدمات البلوكشين، بهدف دعم استدامة الشبكة على المدى الطويل.

في مرحلته الأولى، جمع الاحتياطي أكثر من مليون دولار من “LINK”، مع خطط لزيادته دون سحب لعدة سنوات.

تتيح آلية تجريد المدفوعات تحويل الرسوم المدفوعة بأي عملة – بما في ذلك العملات المستقرة أو الورقية – إلى “LINK” تلقائيا، ما يعزز الطلب على العملة مع توسع استخدام خدمات “Chainlink” من قبل البنوك ومؤسسات أسواق رأس المال.

يعمل الاحتياطي كعقد ذكي على الايثيريوم مزود بقفل زمني لضمان الأمان، ويُعد جزء من الإطار الاقتصادي للبروتوكول، الذي يشمل رسوم الاستخدام ومشاركة الإيرادات.

ومع أكثر من 80 مليار دولار مؤمَّنة عبر أكثر من 60 شبكة، تسعى “Chainlink” لتعزيز مكانتها الرائدة في البنية التحتية للبيانات اللامركزية.

