شركة السيارات الكهربائية الناشئة Faraday Future تخطط لاستراتيجية كريبتو بمليارات الدولارات

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 04:48 مساءً - قالت شركة Faraday Future، الناشئة في مجال السيارات الكهربائية والمدرجة في بورصة ناسداك، إنها تعتزم إطلاق عدة مبادرات تركز على الكريبتو، من بينها إنشاء خزانة رقمية (Crypto Treasury) وعرض مبيعات سيارات مُرمّزة بتقنية البلوكشين.

وأعلنت الشركة، يوم الأحد، أنها ستطلق منتجًا تحت اسم "C10 (Crypto 10) Treasury" وستقوم مبدئيًا بشراء عملات مشفرة بقيمة 30 مليون دولار، مع طموح للوصول بالحجم إلى "عشرات المليارات".

وقال إيان كالدرون، مسؤول المشاركة في التأسيس لدى الشركة وعضو مجلس إدارة California Blockchain Working Group:

"قد يكون العقد القادم دورة صعودية طويلة جدًا لسوق الكريبتو."

وتنضم Faraday Future إلى قائمة الشركات المدرجة التي تخطط لشراء الكريبتو، وهو اتجاه استقطب مليارات الدولارات وأسهم في رفع أسعار الأسهم مع سعي وول ستريت للتعرض المباشر لأصول الكريبتو.

Faraday تطلق منتجًا لسلة كريبتو

أوضحت الشركة أنها ستطلق أيضًا مؤشرًا باسم "C10 Index"، وهو صندوق سلة موزون بالقيمة السوقية يتتبع أفضل 10 عملات مشفرة باستثناء العملات المستقرة، كما أشارت إلى أنها تدرس إنشاء صندوق متداول في البورصة (ETF).

وبالتوازي مع المؤشر وخطط الـ ETF، ستطلق الشركة استراتيجية لشراء أفضل 10 عملات مشفرة، موضحة أنها ستستثمر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار في الكريبتو، بدءًا بدفعة أولية قيمتها 30 مليون دولار.

وأضافت الشركة أن الخزانة مصممة لتوفير عوائد مستدامة عبر عوائد التحصيص (Staking Yields)، مما قد يموّل الابتكار في المنتجات، وإعادة شراء الأسهم المحتملة، ونمو الأصول بشكل أكبر.



كما كشفت Faraday Future عن خطط لإطلاق "EAI Vehicle Chain" لتمكين مبيعات السيارات المُرمّزة والودائع المعتمدة على الكريبتو. و"EAI" تعني الذكاء الاصطناعي المتجسّد، أي المدمج ماديًا في كائنات حقيقية مثل السيارات.

ودعمت الخطة فيونا ما، أمينة خزينة ولاية كاليفورنيا، قائلة إن المشروع:

"لديه القدرة على تعزيز اقتصادنا، وخلق وظائف عالية الجودة، وجذب استثمارات رفيعة المستوى، ودفع عجلة التنمية المستدامة عالميًا."

تاريخ متقلب لـ Faraday Future

يأتي التحول نحو الكريبتو في فترة انتقالية للشركة، حيث تراجعت أسهمها بعد توقف العمل في مصنع سيارات كهربائية بقيمة مليار دولار في نيفادا عام 2016، ما تسبب في تأخيرات لإنتاج سيارتها الرئيسية FF91.

ووفق تقارير، سلّمت الشركة حتى يناير الماضي 16 مركبة فقط، واتجهت مؤخرًا إلى إعادة تسويق شاحنات كهربائية صينية الصنع.

وفي يوليو الماضي، كشفت Faraday Future أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أرسلت إشعارًا تحذيريًا (Wells Notice) لمؤسسها جيا يوتينغ ورئيسها جيري وانغ بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حول مزاعم بتصريحات مضللة خلال اندماج الشركة عبر SPAC في 2021.

تراجع الأسهم

أغلقت أسهم Faraday Future المرمز (FFAI) تعاملات يوم الجمعة منخفضة بنسبة 7.6% عند 2.77 دولار.

ومع ذلك، فقد كان أداء السهم جيدًا منذ بداية العام، إذ ارتفع بنسبة 75% خلال الأشهر الستة الماضية، ما رفع مكاسبه منذ بداية 2025 إلى 14%، وفق بيانات Google Finance.