عملة الميم YZY الخاصة بـ كانييه ويست تصل إلى 3 مليارات دولار قبل أن تتراجع بسبب مخاوف من تداول المطلعين

تام شمس - الخميس 21 أغسطس 2025 09:34 مساءً - قفزت عملة الميم الجديدة لمغني الراب كانييه ويست YZY المبنية على شبكة سولانا إلى قيمة سوقية بلغت 3 مليارات دولار خلال 40 دقيقة فقط من إطلاقها، لكنها فقدت جزءًا كبيرًا من مكاسبها بعد إثارة مخاوف بشأن مبيعات قام بها مطلعون.

في منشور على منصة X يوم الخميس، شارك ويست – الذي يُعرف رسميًا باسم "Ye" – عنوان العقد الذكي مع الموقع الإلكتروني لمشروع Yeezy Money، والذي وصفه بأنه "اقتصاد جديد مبني على البلوكتشين."

ويصف الموقع عملة YZY بأنها وسيلة دفع لإجراء المعاملات ضمن نظام "YZY MONEY"، وهو "نظام مالي مبني على البنية التحتية للعملات المشفرة." وفي منشور لاحق، كتب ويست: "العملة الرسمية YZY تم إطلاقها للتو."

وخلال 40 دقيقة فقط، وصلت العملة إلى قيمة سوقية قدرها 3 مليارات دولار، لكنها تراجعت إلى نحو 1.05 مليار دولار وقت كتابة التقرير، بحسب بيانات منصة التحليلات Nansen.

ويشير النص التفصيلي في الموقع إلى أن العملة غير متاحة للكيانات في بعض الولايات القضائية المحظورة، كما يحذّر المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، بما في ذلك "إمكانية الخسارة الكاملة."

شارك أحد المستخدمين لقطة شاشة من فبراير، حيث حذّر ويست حينها من أنه عُرض عليه الترويج لعملة مزيفة مقابل مليوني دولار، وكان المطلوب أن يدّعي لاحقًا أن حسابه تم اختراقه بعد الترويج.

وبحسب مجلة Forbes، بلغت ثروة ويست الصافية نحو 400 مليون دولار وقت كتابة التقرير.

اتهامات بتداول داخلي (Insider Trading)

ذكر موقع Yeezy Money أنه تم نشر 25 عقدًا ذكيًا لعملة YZY، مع اختيار واحد منها عشوائيًا ليكون العقد الرسمي، بهدف ردع محاولات القنص المبكر للعملة (token sniping).

ومع ذلك، أثار إطلاق العملة شكوكًا واسعة بشأن تداول داخلي، على غرار عملات المشاهير الأخرى.

وقالت منصة التحليلات Lookonchain إن السيولة الخاصة بالعملة تمت إضافتها باستخدام توكنات YZY فقط، ما يمنح المطورين القدرة على بيعها في أي وقت عبر تعديل السيولة.

وأشار كونور غروغان، مدير في Coinbase، إلى أن 94% على الأقل من المعروض كانت بحوزة المطلعين، حيث امتلكت محفظة واحدة متعددة التوقيع 87% من العرض قبل توزيعه على محافظ متعددة.

وأضافت Lookonchain أن مستخدمًا يُزعم أنه كان لديه معلومات داخلية اشترى بالخطأ توكنًا غير صحيح وخسر 710,000 دولار، لكنه تمكن لاحقًا من تعويض خسائره عبر شراء العملة الصحيحة.

وفي المقابل، حقق مستخدم آخر ربحًا بلغ 3.4 مليون دولار بعدما دفع 24,000 دولار كرسوم أولوية على شبكة سولانا لضمان معالجة معاملته بسرعة.

كما لفتت منصة Onchain Lens إلى أن جهة استثمرت مبكرًا في العملة حققت أرباحًا بلغت 6 ملايين دولار عند ذروة السعر.

الحيتان والمتداولون يواصلون الشراء

رغم هذه المخاوف، قال عدة متداولين بارزين إنهم اشتروا العملة.

قال المتداول بالرافعة المالية جيمس وين إن الحيتان ستجذبها السيولة وحجم التداول في العملة، مشيرًا إلى أنها "لعبة قصيرة المدى"، مضيفًا أنه يهدف إلى مضاعفة أو حتى رفع استثماره أربع مرات. واستشهد بعملة الميم TRUMP التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تضاعفت أربع مرات خلال 28 ساعة فقط.

وكتب وين: "دخلت على $YZY بعد تراجع 60%. عملة $TRUMP قفزت من 4 مليارات إلى 15 مليارًا في 28 ساعة. 4x."

كما يبدو أن الشريك المؤسس في BitMEX، آرثر هايز، اشترى العملة أيضًا.



عملات المشاهير بين النجاح والإخفاق

شهدت عملات الميم الخاصة بالمشاهير زخمًا لافتًا هذا العام، إذ أثار دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميليي لعملة LIBRA واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.

ففي فبراير، شارك ميليي عملة LIBRA على منصة X، ما دفعها للقفز إلى قيمة سوقية بلغت 4 مليارات دولار، لكنه حذف المنشور بعد ساعات إثر انتقادات حادة، ما تسبب في انهيار سعرها.

أثار ذلك موجة غضب واسعة، مع دعوات لفرض قيود صارمة على عملات الميم التي يروّج لها السياسيون.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عملة الميم الخاصة به TRUMP قبيل تنصيبه.