تعاون الريبل مع SBI لتوزيع عملة RLUSD المستقرة في اليابان

في خطوة تعكس تعميق التعاون بين شركة الريبل و”SBI Holdings”، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم جديدة تمهّد لتوزيع عملة RLUSD المستقرة في السوق اليابانية.

ستتولى شركة “SBI VC Trade”، التابعة لـ”SBI” والمرخصة كمزود لخدمات تبادل أدوات الدفع الإلكتروني، مهمة الإشراف على عملية الإطلاق المخطط لها في الربع الأول من عام 2026.

The $300B stablecoin market is set to grow into the trillions.



Together with @sbivc_official, we’re bringing $RLUSD to Japan in early 2026, offering users and institutions a trusted, regulated and fully-backed stablecoin built for enterprise use cases. https://t.co/htcrMiQkTe — Ripple (@Ripple) August 22, 2025

عملة RLUSD، التي تُعد العملة المستقرة الأساسية لشركة الريبل، مدعومة بالكامل بودائع بالدولار، وسندات خزانة قصيرة الأجل، ونقد مكافئ.

يتم تأكيد احتياطياتها من خلال تقارير شهرية تصدر عن جهات مستقلة.

وفقا لبيانات “CoinGecko”، تبلغ القيمة السوقية الحالية للعملة نحو 666 مليون دولار.

أكد “توموهيكو كوندو”، الرئيس التنفيذي لشركة “SBI VC Trade”، أن إدخال RLUSD إلى السوق اليابانية سيُعزز من موثوقية العملات المستقرة ويُساهم في دمج التمويل التقليدي بالتقنيات الرقمية الحديثة.

وأضاف أن الشراكة مع الريبل تستهدف بناء بنية تحتية مالية تتسم بالشفافية والأمان.

من جانبه، أشار “جاك ماكدونالد”، نائب الرئيس الأول للعملات المستقرة في الريبل، إلى أن الاتفاقية تمثل ثمرة سنوات من العمل المشترك، وركيزة لتوسيع تبني العملات المستقرة في اليابان، مع وضع معايير جديدة للسوق.

ويأتي هذا التطور في وقت تتطلع فيه SBI لإطلاق صندوق تداول مزدوج لعملتي البيتكوين والريبل في اليابان، في انتظار التعديلات التنظيمية المرتقبة من قبل وكالة الخدمات المالية.

