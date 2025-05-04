شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يشهد تداول 26 سفينة ويستقبل 31450 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأحد، 04 مايو 2025 11:32 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، فيما غادرت 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45462 طن تشمل : 7350 طن يوريا و 2800 طن علف بنجر و 17962 طن كلينكر و 17350 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31450 طن تشمل : 7369 طن قمح و 2700 طن ذرة و 100 طن ابلاكاش و 1975 طن خشب زان و 14806 طن حديد و 4500 طن فول .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 834 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1264 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4030 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 31487 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52905 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5198 حركة .
وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 42 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 8 رأس تريلا و عدد 44 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 598 طن ، كما قامت بتحميل عدد 1 تانك و عدد 31 حاوية و عدد 44 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و أقمشة و منسوجات و كمر صاج بإجمالي وزن 1360 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- التشيك – فرنسا.
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