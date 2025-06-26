شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يهنئ منتسبى المجتمع الأكاديمى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأسمى آيات التهانى إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب، بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد 1447هـ.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يكون عامًا تتجسد فيه قيم المحبة والتسامح والعطاء، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح في مسيرة الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية في مصر.