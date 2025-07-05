شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعلق على فكرة بناء كنيسة بالسعودية خلال لقاء مع CNN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاؤله بالتطورات التى تشهدها المملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها "مفرحة جدًا".

وأشار قداسة البابا تواضروس الثانى فى لقاء مع CNN بالعربية إلى أن الحديث عن بناء كنيسة قبطية في السعودية لا يزال "مبكرًا"، لكنه لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلًا، مستذكرًا زيارة ولى العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر ولقاءه به، حيث أشاد البابا بروح ولى العهد "الشبابية والمنفتحة" فى الحديث، قائلا إنها كانت زيارة مفرحة وممتعة.

وأوضح قداسة البابا أنه تم إقامة قداس لعيد الميلاد ورأس السنة فى السعودية مؤخراً وهذا يمثل انفتاح كبير بالمملكة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقامت مؤخرًا أول قداس قبطي رسمي على الأراضي السعودية، بتكليف من البابا تواضروس الثاني، وقد قام الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بزيارة رعوية امتدت لشهر، شملت عدة مدن مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، واختتمت بإقامة القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2023، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وذكرت مجلة الكرازة، أن الزيارة شهدت تنظيم قداسات، وصلوات، واجتماعات روحية، بحضور كثيف من الأقباط والإريتريين، وبدعم كامل من السلطات السعودية.

كما شملت الزيارة لقاءات رسمية، منها زيارة إلى السفارة المصرية التي رافقت المطران في جولته وسهلت الإجراءات كافة.