شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مليار جنيه تمويل للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية تنفذ على 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن الاجراءات التنفيذية التى تم تنفيذها لإطلاق المبادرة اعداد التحالفات واعداد نظام تمويلى للمبادرة بقيمة مليار جنيه من خلال اكاديمية البحث العلمى وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتوفير هذا التمويل على مدار 3 سنوات.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان لإعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية " أنه تم وضع حجز الاساس لأول مشروع على مساحة 16 ألف فدان بمشاركة 28 جامعة لمدينة زراعية صناعية كاملة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا على دعم الابتكارات للبحث التطبيقى ويتم التعاون مع وزارة الصناعة.



وتابع وزير التعليم العالى، أن مدة تنفيذ مبادرة تحالف وتنمية 3 سنوات بإجمالى تمويل من 90 ل 150 مليون جنيها للتحالف الواحد باجمالى تمويل سنوى للتحالف من 25 ل 60 مليون حينها، وتم تنفيذ برنامج خدمات استرشادية وورش عمل لعدم التحالفات حول الاطار والاستراتيجية والتطبيق والاستدامة.