شكرا لقرائتكم خبر عن محطة سوهاج للقطار السريع.. تخدم المجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يمر الخط الثانى لـ القطار السريع بكل محافظات الصعيد، ويضم الخط محطات سريعة وأخرى إقليمية، السريعة يتوقف فيها القطار السريع الذى يسير بسرعة 250 كم /ساعة، والمحطات الإقليمية يتوقف فيها القطار السريع الذى يسير بسرعة 160 كم /ساعة.

ومن بين المحطات السريعة بالخط الثانى للقطار السريع، محطة سوهاج، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عنها..

محطة سوهاج

هي محطة قطارات سريعة وإقليمية

تقع على الطريق الصحراوي الغربي

تخدم مطار سوهاج والمنطقة الصناعية بجرجا ومحافظة سوهاج

تخدم بشكل كبير المجتمع العمرانى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة

تخدم المناطق الصناعية القريبة منها مثل المنطقة الصناعية بجرجا وسوهاج الجديدة

قريبة من مدينة سوهاج الجديد ومطار سوهاج

وتنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع، على 3 خطوط، والخط الثاني "الخط الأزرق" يعمل به (64 قطار) ويبلغ طوله (1100) كم، ويضم 36 محطة، هي : العياط – بنى سويف – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى ــ ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – أبوتيج ــ الغنايم – طهطا – جهينة ــ سوهاج ــ أبيدوس – فرشوط ــ نجع حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو ــ أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل.