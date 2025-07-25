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فنار بورسعيد.. أقدم مبنى خرسانى فى العالم يقف شامخًا على ضفاف القناة (صور)

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  • فنار بورسعيد.. أقدم مبنى خرسانى فى العالم يقف شامخًا على ضفاف القناة (صور) 1/5
  • فنار بورسعيد.. أقدم مبنى خرسانى فى العالم يقف شامخًا على ضفاف القناة (صور) 2/5
  • فنار بورسعيد.. أقدم مبنى خرسانى فى العالم يقف شامخًا على ضفاف القناة (صور) 3/5
  • فنار بورسعيد.. أقدم مبنى خرسانى فى العالم يقف شامخًا على ضفاف القناة (صور) 4/5
  • فنار بورسعيد.. أقدم مبنى خرسانى فى العالم يقف شامخًا على ضفاف القناة (صور) 5/5

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القاهرة - سامية سيد - بورسعيد - محمد عزام

الجمعة، 25 يوليو 2025 05:30 ص

فى قلب مدينة بورسعيد، وعلى ضفاف المجرى الملاحى لقناة السويس، يقف فنار بورسعيد شامخًا منذ أكثر من قرن ونصف، شاهدًا على بداية الملاحة الحديثة ومثالًا فريدًا للابتكار المعماري.

ويقدم "الخليج 365 " أهم 10 معلومات عن فنار بورسعيد، أقدم مبنى خرسانى فى العالم:

1. نشأة الفكرة: تعود فكرة إنشاء الفنار إلى المهندس الفرنسى فرديناند ديليسبس عام 1859، بالتزامن مع بدء حفر قناة السويس، بهدف إرشاد السفن وتأمين الملاحة.

2. الفنار الأول كان خشبيًا: قبل الفنار الحالى، أُنشئ فنار بدائى خشبى يبلغ طوله نحو 20 مترًا، وكانت إنارته تصل لمسافة 25 ميلًا بحريًا.

3. أول مبنى خرسانى فى العالم: يعد فنار بورسعيد أول مبنى يتم تشييده باستخدام الخرسانة المسلحة على مستوى العالم، سابقًا لعصره فى التقنية والبناء.

4. مصمم فرنسى رائد: نفذت المشروع شركة "كونييه" الفرنسية للمقاولات، بإدارة المهندس فرانسواه كونييه، الذى يُنسب إليه السبق فى استخدام الخرسانة المسلحة على نطاق واسع.

5. تصميم مبتكر وفريد: بُنى الفنار بارتفاع 56 مترًا، وواجهة مثمنة الأضلاع، ويتميز بتصميمه المقاوم لعوامل الزمن والطقس.

6. رمزية “البلية السوداء”: تعلو الفنار كرة سوداء كانت تُستخدم فى الماضى للإشارة إلى بدء تحرك قوافل السفن فى قناة السويس، وتعمل عبر نظام بخارى بدائى دقيق.

7. مواد بناء متطورة لزمنها: استُخدمت خلطة إسمنتية مدعّمة بشرائح الحديد، ما منحه الصلابة الفائقة التى حفظت بقاءه حتى اليوم.

8. تميز عن فنارات مصر الأخرى: على عكس فنارات رشيد والبرلس وعزبة البرج المصنوعة من الحديد، انفرد فنار بورسعيد ببنائه الخرساني.

9. رمز للتراث البحري: ارتبط الفنار بحياة العاملين فى الترسانة البحرية، وكان نقطة استدلال أساسية لهم فى الملاحة والعمل والراحة.

10. جهود لتطويره ووضعه على الخريطة العالمية: يجرى حاليًا التخطيط لتطوير الفنار والمنطقة المحيطة به، وسط دعوات محلية لوضعه على خريطة السياحة العالمية كرمز للابتكار المعمارى والتاريخ البحري.

 

 

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الفنار

 

الفنار القديم ببورسعيد
الفنار القديم ببورسعيد

 

الفنار
الفنار

 

فنار بورسعيد من أسفل
فنار بورسعيد من أسفل

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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