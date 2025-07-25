شكرا لقرائتكم خبر عن فنار بورسعيد.. أقدم مبنى خرسانى فى العالم يقف شامخًا على ضفاف القناة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

فى قلب مدينة بورسعيد، وعلى ضفاف المجرى الملاحى لقناة السويس، يقف فنار بورسعيد شامخًا منذ أكثر من قرن ونصف، شاهدًا على بداية الملاحة الحديثة ومثالًا فريدًا للابتكار المعماري.

ويقدم "الخليج 365 " أهم 10 معلومات عن فنار بورسعيد، أقدم مبنى خرسانى فى العالم:

1. نشأة الفكرة: تعود فكرة إنشاء الفنار إلى المهندس الفرنسى فرديناند ديليسبس عام 1859، بالتزامن مع بدء حفر قناة السويس، بهدف إرشاد السفن وتأمين الملاحة.

2. الفنار الأول كان خشبيًا: قبل الفنار الحالى، أُنشئ فنار بدائى خشبى يبلغ طوله نحو 20 مترًا، وكانت إنارته تصل لمسافة 25 ميلًا بحريًا.

3. أول مبنى خرسانى فى العالم: يعد فنار بورسعيد أول مبنى يتم تشييده باستخدام الخرسانة المسلحة على مستوى العالم، سابقًا لعصره فى التقنية والبناء.

4. مصمم فرنسى رائد: نفذت المشروع شركة "كونييه" الفرنسية للمقاولات، بإدارة المهندس فرانسواه كونييه، الذى يُنسب إليه السبق فى استخدام الخرسانة المسلحة على نطاق واسع.

5. تصميم مبتكر وفريد: بُنى الفنار بارتفاع 56 مترًا، وواجهة مثمنة الأضلاع، ويتميز بتصميمه المقاوم لعوامل الزمن والطقس.

6. رمزية “البلية السوداء”: تعلو الفنار كرة سوداء كانت تُستخدم فى الماضى للإشارة إلى بدء تحرك قوافل السفن فى قناة السويس، وتعمل عبر نظام بخارى بدائى دقيق.

7. مواد بناء متطورة لزمنها: استُخدمت خلطة إسمنتية مدعّمة بشرائح الحديد، ما منحه الصلابة الفائقة التى حفظت بقاءه حتى اليوم.

8. تميز عن فنارات مصر الأخرى: على عكس فنارات رشيد والبرلس وعزبة البرج المصنوعة من الحديد، انفرد فنار بورسعيد ببنائه الخرساني.

9. رمز للتراث البحري: ارتبط الفنار بحياة العاملين فى الترسانة البحرية، وكان نقطة استدلال أساسية لهم فى الملاحة والعمل والراحة.

10. جهود لتطويره ووضعه على الخريطة العالمية: يجرى حاليًا التخطيط لتطوير الفنار والمنطقة المحيطة به، وسط دعوات محلية لوضعه على خريطة السياحة العالمية كرمز للابتكار المعمارى والتاريخ البحري.



الفنار



الفنار القديم ببورسعيد



الفنار