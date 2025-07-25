شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم جنى القطن بالفيوم الشهر المقبل وسط توقعات بإنتاجية ممتازة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة الفيوم لبدء موسم جني محصول القطن الشهر المقبل، وذلك في إطار الدور الإرشادي الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

أكد الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، أن الحالة العامة للنمو النباتي جيدة جدًا، وأن الحمل الثمري لمعظم الزراعات ممتاز، مع ملاحظة أن الإصابات الحشرية تكاد تكون منعدمة حتى هذا الوقت.

وشدد على أن موسم 2025 يُعد موسمًا مميزًا بالنسبة لنمو نباتات الصنف جيزة 95 بمحافظة الفيوم، وتحميل اللوز، خاصة في منطقة الحجر السفلي للنبات التي تمثل القدر الأكبر والأعلى للمحصول.

وأضاف أن اللوز الموجود في قمة النبات، والذي يمثل محصول الجنية الثانية، قد وصل إلى الحجم الأمثل، وتكاد تكون الإصابات الحشرية فيه معدومة.

أكد يحيى على أهمية الاهتمام بالري، خاصة رية الفطام، وشدد على عدم التعجل فيها، وعدم فطام نباتات القطن مبكرًا، حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على حجم اللوز في أعلى النبات، ويؤدي إلى عدم الوصول للحجم الأمثل والتفتح القصري للوز وبندقة اللوز.

وأشار يحيى إلى أن تحجيم اللوز هذا الموسم في أفضل حالاته، وأن تفتح اللوز جيد جدًا ولا توجد بندقة للوز، مما يعني ترسيب السليلوز بشكل كامل على شعيرات وألياف القطن، وهذا يضمن نضجًا كاملًا، بالإضافة إلى صفات الجودة القياسية للصنف والوزن الأمثل للوز، مما يزيد من المحصول من وحدة المساحة.

وتوقع أن يبدأ موسم الجني في محافظة الفيوم ما بين 5 و10 أغسطس القادم، مع وصول نسبة التفتح في الحقول إلى حوالي 60 إلى 70%، مما يمهد لبداية الجنية الأولى.