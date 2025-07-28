انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية فى نيويورك - الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الاثنين مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية في نيويورك.

ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلي أكثر من 100 دولة، في محاولة لإعادة إحياء المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط تصاعد الغضب العالمي من استمرار الحرب في قطاع غزة والمجاعة التي تهدد حياة المدنيين.

المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، يأتي بدعوة مشتركة من فرنسا والسعودية، ويحمل دلالة رمزية وسياسية كبرى كونه يعقد على أرض الأمم المتحدة، بما يمنحه صبغة دولية رسمية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

كان الاجتماع قد أجل سابقًا في يونيو بعد أن شنت إسرائيل ضربات على إيران، واستمرت الحرب بين إسرائيل وإيران 12 يومًا، وتوصل الجانبان إلى وقف لإطلاق النار، بوساطة إدارة دونالد ترامب، في 24 يونيو، وضربت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية في إيران في 21 يونيو.