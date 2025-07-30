رئيس "الوطنية للانتخابات": جاهزون لانتخابات الشيوخ.. وتدريب أكثر من 10 آلاف قاضٍ للإشراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد أبو النجا:

أكد المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، مشددًا على أن العملية الانتخابية ستُجرى في أجواء منظمة وآمنة تضمن سهولة التصويت لجميع المواطنين.

وأوضح المستشار بدوي، في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن التحضيرات جرت على محورين رئيسيين:

الأول إداري: شمل اختيار وتجهيز مقار اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات بالسواتر، والصناديق الشفافة، والإرشادات التوضيحية، إلى جانب توزيع أعضاء الهيئات القضائية وموظفي الدولة للعمل كأمناء للجان، وفقًا للكثافة التصويتية المتوقعة. كما أشار إلى تدريب أكثر من 10,600 قاضٍ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلًا عن تأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي المكلفين بالإشراف على الانتخابات خارج البلاد.

الثاني فني: تضمن طباعة وتنقية جميع النماذج ومحاضر اللجان، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والنيابة العامة، حيث تم استبعاد المتوفين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية.