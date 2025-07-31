شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشؤون العربية بـ"الصحفيين": مظاهرة تل أبيب مشبوهة تهدف النيل من دور مصر التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للمظاهرة التي نظمها كيان مشبوه، ويرتبط فكريًا بجماعة الإخوان الإرهابية، أمام السفارة المصرية في تل أبيب.

وأكد محمد السيد الشاذلي، أن هذه التحركات مشبوهة ومغرضة، وتهدف إلى النيل من الدولة المصرية فى محاولة لتشويه دورها القومي والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن رفع علم الاحتلال الصهيوني في مظاهرة يُفترض أنها من أجل غزة يمثل قمة التناقض والخيانة، ويكشف عن استمرار جماعة الإخوان في المتاجرة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أن ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية بالتنسيق مع الاحتلال يأتي بالتزامن مع تصاعد الدعم المصري الإنساني والدبلوماسي لأهالي غزة، وسعيًا لتشويه صورة مصر دوليًا.

كما شدد الشاذلي على أن الجهات التي تهاجم مصر اليوم هي ذاتها التي تخلّت عن فلسطين، وتحاول الآن التغطية على فشلها السياسي بإلقاء الاتهامات جزافًا على الدولة الوحيدة التي لم تتاجر بالقضية، بل احتضنتها في لحظات العجز العربي والدولي.