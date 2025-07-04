شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يبحث هاتفيا مع المستشار الألمانى جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اتصال هاتفي، الخميس، مع المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، أبرز المستجدات والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عددٍ من المجالات.