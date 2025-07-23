شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": الجوع يمنع عمل موظفي الإغاثة الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

وفاة 21 طفلًا من الجوع

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تلقيها إنذارات مقلقة خلال الساعات الـ 48 الماضية، من موظفي الإغاثة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة في غزة، الذين يغمى عليهم من الجوع، ما يزيد مخاوف بقاء الناس على قيد الحياة في القطاع المدمر.وأكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن الأطباء والممرضين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني يعانون الجوع، وأن البحث عن الطعام يعرض الناس للقتل.وأوضحت أن 1054 شخصًا قتلوا في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية في أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، وأن 776 حالة وفاة مرتبطة بمراكز تديرها مؤسسة غزة لحقوق الإنسان.وأشارت إلى إعلان برنامج الأمم المتحدة للغذاء يوم الاثنين، أن ربع سكان غزة يواجهون ظروفًا أشبه بالمجاعة، ويعاني 100 ألف امرأة وطفل من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى العلاج في أقرب وقت ممكن.

أعلن مجمع الشفاء الطبي وفاة 21 طفلًا خلال الـ 72 ساعة الماضية نتيجة سوء التغذية والمجاعة التي تضرب قطاع غزة، في ظل تحذيرات أممية من أن المجاعة تقرع كل الأبواب.



وقال مدير المجمع د. محمد أبو سلمية، إن عدد الأطفال الذين يعانون الجوع بلغ 900 ألف، بينهم 70 ألفًا دخلوا مرحلة سوء التغذية الحاد.

وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 1050 مدنيًا قُتلوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، في وقت تطالب فيه أكثر من 25 دولة غربية بوقف فوري للحرب، وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن معظم القتلى سقطوا قرب مواقع توزيع المساعدات.