شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدعو الدول غير المعترفة بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيدًا لتوافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت الوزارة أن هذا الإعلان يُعد تطورًا إيجابيًا ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

من جهة ثانية، كانت السعودية قد رحبت بإعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة "نجدد دعوتنا للدول التي لم تعترف بعد بفلسطين لاتخاذ مثل هذه الخطوة".

وأكد وزير العدل الإسرائيلى أن اعتراف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالدولة الفلسطينية بقعة سوداء فى تاريخ فرنسا، مشيرا إلى "إنه حان الوقت لفرض سيادتنا على الضفة الغربية للرد على ماكرون"، كما أعلن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمرعن محادثات طارئة بين باريس ولندن وبرلين، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة، لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما"، وفق قوله.

ودعا ستارمر إسرائيل إلى السماح فوراً بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، وقال، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: "سأجري اتصالاً طارئاً غداً مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة"، مضيفاً أن وقف إطلاق النار في المستقبل فى غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".