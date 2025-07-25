شكرا لقرائتكم خبر عن منها حرقة المعدة والغثيان.. تعرف على المخاطر القلبية الخفية والان مع تفاصيل الخبر

عادةً ما ترتبط حرقة المعدة، والغثيان، وضيق التنفس باضطراب في المعدة أو يوم شاق، ربما يكون السبب تناول وجبة متأخرة من الليل، أو تفويت وجبة إفطار، أو مجرد قليل من القلق، لكن أطباء القلب يدقّون ناقوس الخطر .

وفقا لموقع " news18"، عندما تظهر أعراض مثل الشعور بفرط النشاط الذهني، أو الغثيان، أو ضيق التنفس، فلا ينبغي تجاهلها أبدًا، لأنها غالبًا ما تُشير إلى أمر مهم ترتبط هذه الأعراض عادةً بالجهاز الهضمي، وأحيانًا بالقلب.

هذا ما يجعل هذه الأعراض مُعقّدة بشكل خاص، فوفقًا للخبراء، قد تتشابه أعراض القلب والجهاز الهضمي بشكلٍ كبير، لدرجة أنه غالبًا ما يُخلط بينها، خاصةً عندما تكون العلامات خفية، ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن مشاكل القلب تُعلن عن نفسها دائمًا بألمٍ شديد في الصدر أو انهيارٍ مفاجئ، في الواقع، قد تكون العلامات خفيفةً جدًا، ويسهل إغفالها بشكلٍ خطير.

وفقا للتقرير قد يُغفل بسهولة الشعور بحرقة خفيفة في المعدة، أو غثيان، أو ضيق في التنفس، على أنها إما مشكلة هضمية خفيفة أو رد فعل ناتج عن إجهاد، خاصةً عندما تظهر هذه المشاعر الانزعاجية بعد تناول الطعام مباشرةً أو أثناء ممارسة الرياضة".

لكن بالنسبة لبعض الأفراد، وخاصةً كبار السن ومرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية متعددة، قد لا تظهر أعراض أمراض القلب لديهم على الإطلاق، غالبًا ما تبدأ النوبات القلبية لدى هذه الفئات بأعراض خفيفة كحرقة خفيفة في المعدة، أو أحيانًا مجرد قيء، وفي كثير من المرضى كبار السن أو الذين يعانون من ضعف المناعة، قد يكون القيء هو العرض الوحيد".

من الأعراض الخادعة تحديدًا ضيق التنفس، من السهل إرجاعه إلى ضعف اللياقة البدنية أو القلق أو حتى الطقس، ولكن في سياق أمراض القلب، قد يكون علامة خطيرة، يحذر التقرير من أن ضيق التنفس، الذي غالبًا ما يُعزى إلى القلق، قد يشير في الواقع إلى قصور القلب الاحتقاني أو مرض الشريان التاجي، قد يعكس ضعف قدرة القلب على ضخ الدم، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين".

كيف نميز بين الأعراض

حتى المختصين ذوى الخبرة قد يواجهون صعوبة في التعامل مع هذه الأعراض، لكن ما يجب أن يفهمه المرضى هو أن هذه ليست أعراضًا معتادة، إذا شعرتَ باختلاف في الانزعاج، أو إذا لم تُجدِ أدوية الحموضة المُعتادة نفعًا، أو بدا الغثيان غير طبيعي، فلا تتردد اطلب المساعدة فورًا."

الكشف المبكر هو الأساس، يمكن للفحوصات والتقييمات المناسبة أن تُحدث فرقًا كبيرًا في مسار العلاج والتعافي، ليس كل حالة حرقة معدة أو غثيان مرتبطة بالقلب، إلا أن تجاهل العلامات المبكرة والهادئة قد يُهدد الحياة، من الأفضل دائمًا توخي الحذر، فالفحص المبكر يُساعد في الوقاية من مشاكل القلب الخطيرة.

النصيحة ثابتة، استمع إلى جسدك إذا ظهرت أعراض مثل الغثيان، أو التعب غير المبرر، أو ضيق التنفس، أو الدوار، أو شعور غريب بالضغط ولم تتحسن، أو ازدادت سوءًا، فتوجه فورًا إلى مستشفى متخصص، ويفضل قسم الطوارئ.

