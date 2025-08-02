ألغاز طريفة للأطفال تشجعهم على تناول فاكهة الصيف

لماذا يجب أن تطرحي على طفلك ألغازًا عن فواكه الصيف؟

طبق من الفواكه

اعلمي أن الكثير من الأطفال وهذا هو السلوك المتعارف عليه لا يحبون كثيرًا تناول الفاكهة بشكل عام بل يفضلون تناول الحلوى وكذلك فهم يفضلون تناول الجيلاتي "الآيس كريم" في فصل الصيف لأنهم يجدونه سهل التناول ويستمتعون بلعق حبات الآيس الكريم المثلجة إضافة لطعمها اللذيذ على الرغم من أنها تحتوي على دهون وسكريات بنسبة كبيرة تسبب مشاكل صحية للكبار والصغار فلذلك يجب أن تبحثي عن طرق لكي يحب أطفالك تناول الفواكه الصيفية التي تنمح بالفعل الشعور بالانتعاش.

لاحظي أن الأبحاث العلمية قد أثبتت أن تناول الآيس كريم أي الجيلاتي والمرطبات المثلجة في الصيف تعطي شعورًا وهميًا عند الإنسان بترطيب الجسم وتخفيف درجة حرارته ولكن الإنسان يشعر بالعطش بعد تناولها بفترة قصيرة.

اهتمي بتعريف طفلك على فواكه الصيف والشتاء لكي يحب الفاكهة كما أن طرح ألغاز على الطفل عن الفواكه بشكل يومي تعد طريقة تحفيزية لتحبيب الطفل بالفواكه واستبدال الحلوى والسكاكر الضارة والتي تتلف الأسنان بها ويجب الإشارة أن الفواكه تساعد في تنظيف أسنان الطفل على عكس الحلوى.

ألغاز منوعة عن فواكه الصيف

طفل يأكل العنب

أنا فاكهة صيفية يقولون عني أنني فاكهة غامضة لأن ألواني متدرجة وليست ثابتة، كما أن الجميع يحبونني رغم أن بداخلي بذرة كبيرة ومن الممكن أن يصنع مني العصير فمن أنا؟

طفل يأكل البطيخ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 08:14 صباحاً - إذا كان كل من حولك قد أصبحوا يشيدون بذكاء طفلك ، وأنك أنت نفسك ترين وتلاحظين أن طفلك لمّاح وسريع البديهة؛ فأنتِ يجب أن تصلي إلى نتيجة أو حقيقة أنك أم ناجحة لأنها قد استطاعت تعزيز هذا الذكاء الفطري عند طفلها؛ لأن الطفل يكتسب الذكاء وراثيًا من العائلة، وخصوصاً الوالدين، ولكنه يحتاج إلى تعزيز الذكاء من الوسط المحيط به، كما أن ذكاء طفلك وقدرته على التحليل يعني أيضاً أنكِ من الأمهات اللواتي يُجدن استغلال وتخطيط وقت الفراغ لدى أطفالهن فيما يفيدهم، فإذا ما أنهى طفلك دروسه المدرسية وحل الواجبات؛ فهناك الكثير من الوقت المتبقي حتى يحين موعد نومه والذي يجب أن تقضيه معه بشكل فعال من دون استخدام الأجهزة الإلكترونية واللوحية -مثلاً- والتعرض إلى مخاطرها وأضرارها.يعد لعب الطفل غير المخطط له والعشوائي، خصوصاً في الإجازة الصيفية الطويلة لمجرد اللعب واللهو من دون مشاركتك معه بشكل فعال وحقيقي وتربوي وهادف، لا يجني ثماراً مفيدة على الإطلاق لطفلك على المدى القريب أوالبعيد، ما لم يتحلق الأطفال ويجتمعون بكل شغف حولك لمدة ساعة يومياً مثلاً، لتبدئي معهم ممارسة أجمل لعبة وهي لعبة الألغاز والتي كانت -ولا تزال- فكرة رائعة لتحفيز أطفالنا على التفكير منذ القدم ، وإن اختلفت تلك الألغاز ما بين الألغاز التي تعتمد على دقة ملاحظة المستمع إليها أو مراقبة التلاعب بتلك الكلمات، ولكن في النهاية فهذه الألغاز ستكون نتيجتها دفع الطفل إلى المزيد من البحث وترتيب الأفكار والتقصي والتركيز وترتيب المعلومات، بالإضافة إلى فوائد غير مباشرة لصحة الطفل ومناعة جسمه ضد الأمراض ولذلك فقد جمعت لكِ "الخليج 365 وطفلك" مجموعةتشجعهم على تناول فاكهة الصيف نظرًا لفوائدها الكثيرة خصوصًا مع ارتفاع حرارة الطقس ومخاطر الجفافما هي الفاكهة التي نراها على شكل مجموعات وتتنوع ألوانها ما بين اللون الأخضر أو اللون الأحمر أو اللون الأرجواني؟الجواب: العنبلاحظي أن مثل هذا اللغز يعلم الطفل الألوان وهناك عدة طرق لتعليمه الألوان ويجب أن تكون هذه الطريقة واحدة من طرق ممتعة لتعليم الألوان للأطفال وكذلك أن يحب الطفل تناول فاكهة العنب لأنه من الفواكه المغذية ويكفي أنه يحمي الطفل من فقر الدم.أنا فاكهة ومن مثلي ، سورة في القرآن الكريم باسمي ، لي فوائد كثيرة ولوني أخضر أو أصفر أو أسود فمن أنا؟الجواب: فاكهة التينملاحظة: استغلي هذا اللغز لتعليم الطفل سورة التين وتكون الإجازة فرصة لكي يحفظ الأطفال قصار السور التي تكون مقررة عليهم ضمن المنهج الدراسي إضافة لتعريف الطفل بفوائد التين للأطفال حيث كان القدماء يأكلونه مع الخبز كوجبة غداء بدلًا من اللحوم................أنا فاكهة يتكون اسمي من أربعة حروف، الحروف الرابع والثاني والأول يكونون اسم حيوان مفترس، والحروف الرابع والثالث والأول هو عبارة عن شيء لا نستطيع الطبخ بدونه، ويقال أن حباتي من داخلي مرصوصة مثل اللؤلؤ فمن أنا؟الجواب: الرمانالجواب : الخوخما هي الفاكهة الصيفية التي يكون أول حرفين من اسمها هما نفس آخر حرفين، وقد ضرب بها المثل لأن موسمها قصير فتراها في الأسواق لمدة أسبوع فمن هي؟الجواب: المشمشملاحظة : يفيد عند طرح هذا المثل على الطفل ذكر المثل الشعبي الذي يقول: جمعة مشمشية، ويعني ضرورة انتهاز الفرص القصيرة في الحياة كما يمكن أن تشير الأم إلى فوائد المشمش من أجل صحة الطفل وخاصة أنه يمكن تناوله مجففًا أيضًا.مدينة حمراء، أسوارها خضراء، مفتاحها حديد، ما هي؟الجواب: البطيخ.ما هي الفاكهة الصيفية التي تمتلك الكثير من فوائد حليب الأم وتؤكل رطبة وجافة؟الجواب: التمروأخيرًا: ما هي الفاكهة التي تتواجد في الصيف والشتاء ويقول الطبيب أن تناول حبة واحدة منها يوميا سيبقيك بعيدًا عن الأمراض؟الجواب: التفاحقد يهمك أيضا: ألغاز تساعد الأطفال في التعرف إلى أعضاء جسم الإنسان