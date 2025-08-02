كيف تتأكدين أن طفلك يحصل على الحديد والكالسيوم الكافي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 10:01 صباحاً - يجب تلبية احتياجات الأطفال من الحديد والكالسيوم يومياً؛ حتى لا يتأخر نموهم وتطورهم وجهازهم المناعي. لذلك، من المهم للأمهات فهم فوائدهما، ومصادرهما الغذائية، وطرق تناولهما المناسبة لضمان الامتصاص الأمثل لها، يمكن للأم أن تلبي احتياجات طفلها من الحديد والكالسيوم من خلال الاعتماد على الرضاعة الطبيعية لتغذية الطفل خلال الستة أشهر الأولى من عمره، وتوفير كمية كبيرة من الحديد من خلال إدخال العديد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المغذية عند بدء إدخال الأطعمة الصلبة مع حليب الثدي لتلبية الاحتياجات اليومية للطفل، ومصادرها، وكيفية ضمان حصول طفلك على الكمية المثالية من الحديد والكالسيوم. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث" أهمية الكالسيوم والحديد للأطفال، وما هي كمية الحديد والكالسيوم التي يحتاجها الأطفال؟

أهمية الكالسيوم والحديد للأطفال

يساعد الحديد في الحفاظ على الطاقة والقدرة على التحمل-الصورة من موقع Freepik

يُعد الكالسيوم معدناً حيوياً ضرورياً لنمو عظام وأسنان طفلك، فهو يُوفر البنية والقوة لهيكلنا العظمي. كما أنه ضروري لمساعدة العضلات على الانقباض، وتنظيم ضربات القلب، ونقل الإشارات الكهربائية من الدماغ إلى جميع أجزاء الجسم.

يوجد حوالي 99% من الكالسيوم في هيكلنا العظمي (العظام). أما الـ 1% المتبقي فيوجد في الأسنان والأنسجة الرخوة والبلازما والسوائل خارج الخلايا.

وفي المقابل، لا تستطيع أجسامنا إنتاج الكالسيوم بمفردها. لذلك، عادةً ما يأتي تناول الكالسيوم من مصادر خارجية مثل الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم.

يعد الحديد ضرورياً لتكوين الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين في الدم. وقد يعاني الأطفال المصابون بنقص الحديد من التعب والشحوب، وفقر الدم.

علاوة على ذلك، يلعب الحديد دوراً هاماً في النمو المعرفي للأطفال، مثل كيفية استيعابهم للمعلومات وتذكرهم وتعلمهم.

كما يساعد الحديد في الحفاظ على الطاقة والقدرة على التحمل. مع تناول كمية كافية من الحديد، ويمكن لطفلك أن يكون أكثر مقاومة للعدوى.

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كمية الحديد والكالسيوم التي يحتاجها الأطفال

تختلف احتياجات الحديد باختلاف العمر. فيما يلي الكميات الموصى بها من الحديد بناءً على الكميات الغذائية الموصى بها من الجمعية الأمريكية لطب الأطفال:

من عمر 0 إلى 6 أشهر: 0.3 ملغ من الحديد يومياً

من عمر 7 إلى 11 شهراً: 7 إلى 11 ملغ من الحديد يومياً

الأعمار من 1 إلى 3 سنوات: 7 ملغ من الحديد يومياً

تختلف كمية الكالسيوم المتناولة باختلاف عمر الطفل. ويحتاج الأطفال إلى مزيد من الكالسيوم مع تقدمهم في السن لدعم نمو عظامهم. وفيما يلي كمية الكالسيوم التي يحتاجها كل طفل:

الرضع أقل من 6 أشهر: 200 ملغ يومياً

الرضع من عمر 6 إلى 11 شهراً: 260 ملغ يومياً

الأطفال من 1 إلى 3 سنوات: 700 ملغ يومياً

الأطفال من 4 إلى 8 سنوات: 1000 ملغ يومياً

الأطفال من 9 إلى 18 سنة 1300 ملغ يومياً

كيفية التأكد من أن كمية الكالسيوم والحديد التي يتناولها طفلي كافية

لضمان الحصول على فوائد هذين العنصرين الغذائيين، تأكدي من تضمين مصادر الغذاء التالية في النظام الغذائي اليومي لطفلك.

مصادر الكالسيوم الغذائية

الحليب ومنتجات الألبان تعد أفضل مصادر الكالسيوم-الصورة من موقع Freepik

يمكنك الحصول على الكالسيوم من أطعمة متنوعة، مثل:

الحليب ومنتجات الألبان (الزبادي والجبن). هذه هي أفضل مصادر الكالسيوم.

المأكولات البحرية (السردين، السلمون، التونة، الروبيان).

التوفو والتيمبيه.

البيض.

الخضراوات الخضراء (السبانخ، البروكلي).

البقوليات (فول الصويا، اللوز، الفاصوليا الحمراء).

البذور (بذور السمسم، بذور دوار الشمس).

مصادر الحديد الغذائية

يمكنكِ الحصول على الحديد من مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك:

كبد البقر والدجاج.

اللحوم الحمراء (لحم البقر، الماعز، لحم الضأن).

الدواجن (الدجاج، البط).

المأكولات البحرية (الروبيان، المحار، السردين، الماكريل).

المصادر النباتية (التوفو، السبانخ، البروكلي، الفاصوليا).

تناول مصادر الحديد الغذائية

يساعد تناول مصادر الحديد الغذائية مع الأطعمة الغنية بفيتامين ج على زيادة امتصاص الحديد، وهو أمر مهم للأطفال.

لذلك، يمكنكِ تقديم أطعمة تحتوي على فيتامين ج (مثل البرتقال، والطماطم، والكيوي، والفلفل الحلو) مع مصادر الحديد لامتصاص مثالي.

تناول الكالسيوم مع فيتامين د

ينمو العظم بشكل مثالي خلال مرحلة الطفولة. لذلك، يجب أن يكون تناول الكالسيوم مصحوباً بفيتامين د؛ لأنه يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم.

لذا يحتاج الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية تناول فيتامين د إضافياً بعد الولادة بفترة وجيزة؛ لأن حليب الثدي يحتوي على نسبة منخفضة من فيتامين د.

على الجانب الآخر بالنسبة للأطفال الذين يرضعون رضاعة صناعية، يتم تدعيم معظم أنواع الحليب الصناعي بفيتامين د. بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، يحتاجون إلى حوالي 600 وحدة دولية (IU) من فيتامين د يومياً لنمو عظام قوية وصحية.

يجب مشاركة الطفل أيضاً بانتظام في تدريبات القوة مثل المشي والجري والقفز وممارسة الألعاب الرياضية (مثل كرة القدم أو كرة السلة) فكلتاهما تساعد في بناء عظام قوية.

فاصل زمني بين تناول الكالسيوم والحديد

لضمان الاستفادة المثلى من الكالسيوم والحديد، من المهم الانتباه إلى توقيت تناولهما. قد يُعيق تناول الكالسيوم امتصاص الحديد؛ لذلك حافظي على فاصل زمني بين الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم.

تجنب تناول الحديد مع الشاي أو القهوة

تأكدي من تجنب إعطاء طفلك الشاي أو القهوة بين الوجبات التي تحتوي على الحديد؛ لأن كلاً من الشاي والقهوةقد تُعيق امتصاص الحديد، خاصةً لدى الأطفال المعرضين لفقر الدم.

علاوة على ذلك، يحتوي الشاي والقهوة أيضاً على الكافيين، وهو ضار بجسم طفلك؛ لأنه قد يُسبب صعوبة في النوم والجفاف والأرق.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.