كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 09:57 صباحاً - من الضروري أن تعتني الأم بمولودها وتهتم بصحته، فهذه هي المسئولية التي تقع على عاتقها منذ اليوم الأول من حياته، ولكنها رغم اهتمامها وحرصها عليه بدافع الغريزة والحب فهي تقع في عدة أخطاء وربما تؤدي هذه الأخطاء إلى أضرار بليغة على صحته ومعدلات نموه.

هناك أخطاء يجب أن تنتبه لها الأم، وربما بعضها نكون قد توارثناها جيلاً بعد جيل بسبب العادات والتقاليد، ولكنها تظل وحسبما أثبت العلم الحديث أخطاء تهدد صحة المولود، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية تغذية ونوم الطفل الدكتورة وفاء عبد العزيز، حيث أشارت إلى 4 أخطاء لا ترتكبيها مع مولودك في شهوره الأربعة الأولى، ومنها عدم تركه ليبكي والإكثار من طبقات الملابس فوقه وغيرها من الأخطاء في الآتي:

1- لا تتركيه يبكي باستمرار

مولود يبكي

توقفي عن عادة ترك الطفل لكي يبكي باستمرار على اعتقاد منك أنه سوف يعتاد على أن تحمليه في حال كنت تهرعين إليه بمجرد أن يبكي، وحيث إن كثرة بكاء الطفل وتواصل وتيرة بكائه، بحيث يشد المولود على ساقيه وذراعيه فيحتقن وجهه، يؤدي إلى حدوث زيادة في مستوى هرمون التوتر في جسم الطفل، ويصبح طفلك عصبياً على الدوام، ويوصف ممن حوله بأنه طفل نكدي؛ لأن الأم لم تحتوِ بكاءه منذ أن بدأ في البكاء.

توقعي أن يصاب مولودك، بسبب بكائه لمدة طويلة، بزيادة في سرعة ضربات قلبه على المعدل الطبيعي، وبالتالي يؤدي ذلك إلى حدوث تناقص في نسبة الأكسجين في دمه، وقد يحدث لدى المولود بعض المضاعفات الخطيرة المؤثرة على عضلة القلب، خصوصاً إذا ما كان طفلك يعاني من تشوه خلقي في قلبه؛ مثل وجود ثقوب القلب أو تشوهات في الصمامات.

لاحظي أن مولودك سوف تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة حرارة جسمه، وسوف يصاب بالقيء لاحقاً وتصبح هذه الظاهرة عادية لديه، كما أن بعض المواليد الذين يبكون كثيراً وهم يعانون من ضعف في عضلات البطن؛ قد يتعرضون لما يعرف بالفتق السري؛ وذلك بسبب تعرضهم إلى طول فترة البكاء، وبالتالي يوصي الأطباء ويحذرون الأمهات بضرورة الحدّ من بكاء الطفل كأحد طرق علاج الفتق السري عند الرضع، كما أن كثرة البكاء عند الطفل عموماً، يؤدي إلى عدم تطور الجهاز المناعي عنده طبيعياً، مما يتسبب في زيادة معدل تعرضه للإصابة بالأمراض.

اعلمي أن كثرة البكاء عند المولود الصغير وتركه يبكي لفترات طويلة؛ يتسبب في إفراز هرمون الإجهاد بمعدلات مرتفعة في جسمه الصغير، مما ينجم عن ذلك أن يتعرض الطفل إلى حدوث تلف في بعض الخلايا الدماغية، كما يكون الطفل معرضاً للإصابة بفرط النشاط ونقص الانتباه في عمر لاحق.

2- لا تغطيه بالأغطية المتحركة

لا تضعي الكثير من الأغطية فوق جسم مولودك في شهوره الأولى؛ لأنها قد تسبب له مخاطر تهدد حياته، ومن أهمها أن يتعرض المولود الصغير لخطر الاختناق أي فقدان الحياة لأن المولود يكون عاجزاً عن رفع الأغطية عن وجهه، وهو يكون كثير الحركة بالنسبة لحركة ذراعيه، ويقوم بحركات عشوائية باستمرار خلال نومه؛ مما يؤدي إلى تحرك الغطاء الذي تضعينه فوق جسمه بغرض تدفئته، وعندما يتحرك الغطاء يصبح الخطر قائماً بأن يصل إلى وجه المولود في غفلة منك.

قومي باختيار الغطاء الثابت أي غير المتحرك أثناء نوم الطفل وهو الغطاء الذي يشبه الكيس، ويمكن أن تقومي بوضع المولود بداخله بطريقة الانزلاق بحيث يكون ثابتاً من الأطراف ولا يتحرك، وفي بعض الأحيان يكون مثبتاً من الأطراف، إما عن طريق الخياطة أو عن طريق الأزرار واللواصق، وهكذا تشعرين بالطمأنينة على طفلك في حال غيابك عنه وتركه نائماً لمدة طويلة.

3- لا تلبسيه عدة طبقات من الملابس

ملابس المولود

توقفي عن عادة اختيار عدة طبقات من الملابس للمولود الصغير، وحيث إن مولودك لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره سوى عن طريق البكاء، كما أنه لم يتعلم الكلام بعد، ولذلك فيجب أن تتوقعي أن تظهر مؤشرات تشير إلى أن المولود يرتدي ملابس زيادة على حرارة الطقس وحاجة جسمه أي أن الملابس غير مناسبة للطقس المحيط بالطفل، وقد تؤدي هذه الزيادة إلى أضرار ومخاطر صحية، ولذلك يجب أن تعرفي أهم هذه الأعراض والمؤشرات التي تدل على زيادة الملابس وتقومي بتخفيف طبقات الملابس فوراً، ومنها تعرق بطن الرضيع الصغير فإذا قمت بكشف بطن طفلك، واكتشفت أن بطنه متعرق ومبلل فمعنى ذلك أن ملابس الطفل تكون زائدة، مما يؤثر وبشكل خطير على أجهزته الحيوية وخاصة الدماغ والقلب، ويجب أن تقومي بنزع قطعة أو قطعتين على الفور منها وتستمري في الكشف عن بطنه حتى يصبح دافئاً دون تعرق.

ضعي كفك برفق على رقبة المولود من الجانب سواء من الجانب الأيسر أو الأيمن، فيمكنك بهذه الطريقة جس حرارة عنق الطفل عن طريق باطن الكف، وفي حال كانت رقبته ساخنة عن المعتاد، وكانت أيضاً مبللة بالعرق فمن الطبيعي أن تستنتجي أن الطفل متضايق، ويبكي بسبب شعوره بالحر صيفاً أو شتاءً بسبب زيادة عدد طبقات ملابسه، ويجب تخفيفها على الفور.

4- تعليمه على الفرق بين الليل والنهار

مولود مستيقظ

اهتمي بتعليم مولودك الفرق بين النوم الليلي والنهاري لكي تستطيعي تنظيم نوم الطفل في عمر مبكر؛ لأن عدم تنظيم نوم الطفل يؤدي إلى إصابته بمتاعب صحية ونفسية لاحقاً، ومن الضروري أن تبدئي في ساعات النهار مثلاً بعدم إطالة فترة نومه خلال نوم القيلولة، وأن توقظيه لكي يرضع ويعاود النوم، ومن الضروري أيضاً أن تتبعي عدة خطوات للتواصل معه، حيث إن التواصل البصري المبكر معه يكون مفيداً، ويبقيه مستيقظاً ونشيطاً ومقبلاً على الرضاعة الطبيعية مما يحسن من نموه ويقوي مناعته.

قومي خلال الليل أيضاً بإيقاظ المولود لكي يرضع ولا تتركيه نائماً دون رضاعة خصوصاً في أيامه الأولى، واهتمي بتوفير الأجواء المحيطة به، والتي توحي له بأن الوقت هو الليل من خلال تخفيف الحركة في البيت وأن تكون الإضاءة خافتة حوله، وكذلك يمكنك أن تقللي من المثيرات الحسية حوله كأن تبعدي عنه الألعاب القطنية التي تنثرينها خلال النهار لكي يعتاد على وقت النوم.

قد يهمك أيضاً: 10 أخطاء لا ترتكبيها مع المولود الجديد

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.